Δύο καινοτόμα προγράμματα συγγραφής σεναρίου στο δημόσιο σχολείο

Δυο πρωτότυπα, δημιουργικά εκπαιδευτικά προγράμματα διασκευής παιδικής λογοτεχνίας σε αγγλόφωνο σενάριο μικρού μήκους υλοποιεί φέτος η καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας, συγγραφέας και σεναριογράφος Χαρά Κουρλέση, η οποία πρόσφατα έλαβε το πρώτο βραβείο σεναρίου μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου για το νέο, φουτουριστικό σενάριο της με τίτλο «Wings of Vigilance», ενώ έχει ήδη στο ενεργητικό της δύο βραβευμένα σενάρια μικρού μήκους και το βραβείο καλύτερης πρωτοεμφανιζόμενης σεναριογράφου στο αμερικάνικο «Τοp Shorts».

Το σενάριο του «Wings of Vigilance» διακρίθηκε, επίσης, στο φετινό διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Επιδαύρου (έλαβε το cosmocinema award).

Το πρόγραμμα διασκευής παιδικής λογοτεχνίας σε αγγλόφωνο σενάριο, που η κ. Κουρλέση εμπνεύστηκε για τους μαθητές της στο δημόσιο σχολείο, έχει εφαρμοστεί με επιτυχία από την ίδια τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, απονέμοντας στην εκπαιδευτικό και συγγραφέα το χρυσό βραβείο καινοτομίας και το ασημένιο βραβείο αριστείας στη διδασκαλία ξένων γλωσσών από τα ELT EXCELLENCE AWARDS, τον μοναδικό φορέα στην Ελλάδα που κάθε χρόνο βραβεύει τις καλύτερες πρακτικές στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία αλλά και κέντρα Ξένων Γλωσσών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Φέτος, στο ιστορικό 1ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου υπηρετεί, η Χαρά Κουρλέση σχεδίασε και υλοποιεί ένα διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα συγγραφής αγγλόφωνου σεναρίου που έχει προσαρμοστεί στο γλωσσικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των μαθητών της. Συγκεκριμένα, μέσα από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Creative Readers: From stories to screenplays», οι μαθητές της πέμπτης δημοτικού έρχονται σε επαφή με κορυφαία έργα κλασικής λογοτεχνίας, όπως «Ο ευτυχισμένος πρίγκηπας» του Όσκαρ Ουάιλντ, δωρεά του ξενόγλωσσου εκδοτικού οίκου MM Publications.

«Η συνεργασία μου με την ΜΜ Publications που κυκλοφορεί στην αγορά τα καλύτερα αγγλόφωνα βιβλία λογοτεχνίας διαβαθμισμένης δυσκολίας εμπλουτίζει το γλωσσικό και πολιτιστικό υπόβαθρο των μαθητών μου, οι οποίοι παράλληλα εξοικειώνονται με τις βασικές αρχές οπτικοακουστικής αφήγησης, τον τρόπο κατασκευής των σκηνών και τη δημιουργία storyboard μετασχηματίζοντας το λογοτεχνικό έργο σε σενάριο. Χάρη στην πρωτοβουλία μου και την ευγενική χορηγία της MM Publications, την οποία ευχαριστώ από καρδιάς, το πρόγραμμα "Creative Readers" διαθέτει επίσης μια πλούσια δανειστική βιβλιοθήκη με ποικίλους τίτλους έργων λογοτεχνίας στην αγγλική γλώσσα για όλους τους μαθητές του σχολείου μας, προωθώντας τη φιλαναγνωσία αλλά και τη βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων», επισημαίνει η Χαρά Κουρλέση.

Όσον αφορά τους μαθητές της έκτης τάξης, το πρόγραμμα σεναριογραφίας για παιδιά (“ Screenwriting for kids”) περιλαμβάνει φέτος τη διασκευή έργων σουηδικής παιδικής λογοτεχνίας σε αγγλόφωνο σενάριο τιμώντας τη σκανδιναβική χώρα που διαθέτει πρωτότυπα παραμύθια και ιστορίες, οι οποίες διδάσκουν πολύτιμες αξίες και πανανθρώπινα μηνύματα.

Το πρόγραμμα διαθέτει, όπως λέει η κ. Κουρλέση, τη στήριξη της σουηδικής πρεσβείας, που αγκάλιασε το εγχείρημα, προσφέροντας πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για την υλοποίηση του. «Η εμπιστοσύνη και η στήριξη της σουηδικής πρεσβείας στο πρόσωπό μου και στο πρόγραμμα που σχεδίασα και προσφέρω στους μαθητές μου στη δημόσια εκπαίδευση με τιμά, με συγκινεί και με εμπνέει για το μέλλον. Το πρόγραμμα “ Screenwriting for kids” προωθεί τη διαπολιτισμική επαφή και κατανόηση, καλλιεργώντας παράλληλα τον οπτικοακουστικό γραμματισμό και την κινηματογραφική παιδεία μέσα από το πρίσμα της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Χαίρομαι που προσφέρω το συγκεκριμένο πρόγραμμα στους μαθητές μου στο 1ο Δημοτικό “ Ελευθέριος Βενιζέλος” και στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λουτρακίου και είμαι ευγνώμων απέναντι στους γονείς για την εμπιστοσύνη τους καθώς η συμμετοχή και ο ενθουσιασμός των παιδιών φέτος ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Οι δημιουργοί του αύριο διαπλάθονται σήμερα και εγώ πάντα προσπαθώ να παρέχω στους μαθητές μου τα κίνητρα και τα εφόδια που χρειάζονται για να αναπτύξουν τις προσωπικότητες τους και να συμβάλλουν θετικά στην κοινωνία», συμπληρώνει η κ. Κουρλέση.

Το άρθρο της κ. Κουρλέση που αφορά το διπλά βραβευμένο πρόγραμμα διασκευής παιδικής λογοτεχνίας σε αγγλόφωνο σενάριο με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της περσινής εφαρμογής του συμπεριλήφθηκε πρόσφατα στον τόμο που εξέδωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ’ Αθήνας για τη διάχυση καλών πρακτικών στην ξενόγλωσση τάξη.

Η Χαρά Κουρλέση είναι συγγραφέας, μέλος του ελληνικού τμήματος της IBBY (The International Board on Books for Young People) και σεναριογράφος, μέλος του δικτύου WIFT.GR (Women in Film and Television in Greece), ενώ τα τελευταία χρόνια συμμετέχει επίσης στη συγγραφή των ψηφιακών βιβλίων της Κομισιόν για την εκπαίδευση ενηλίκων στα κράτη-μέλη. Τα παιδικά βιβλία της κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Διάνοια.

ΑΠΕ - ΜΠΕ