Παπαθανάσης: Η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης

Οι υψηλές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, η δυναμική της αναπτυξιακής πολιτικής με κοινωνικό πρόσημο που ακολουθείται, καθώς και η πλήρης αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων που έχει στη διάθεσή της η χώρα, καταγράφονται στα επίσημα απολογιστικά στοιχεία για την εκτέλεση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων το 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εκτελέστηκε πλήρως, με συνολική δαπάνη ύψους 14,6 δισ. ευρώ, ήτοι σε ποσοστό 100,08% έναντι του ψηφισμένου προϋπολογισμού. Ειδικότερα, απορροφήθηκαν:

-Στο Εθνικό σκέλος, 2,85 δισ. ευρώ

-Στο Συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, 6,86 δισ. ευρώ

-Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, 4,9 δισ. ευρώ

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, με ταυτόχρονη υλοποίηση κρίσιμων πολιτικών συνοχής. Απτό δείγμα της προόδου που συντελέστηκε αποτελεί η πλήρης εκτέλεση του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων- που ανήλθε στα 14,6 δισ. ευρώ για το 2025, δηλαδή σε υψηλό 15ετίας, ενώ το 2026 θα αυξηθεί στα 16,7 δισ. ευρώ- καθώς και η αποτελεσματική απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων μέσω του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας- απορρόφηση που κατατάσσει τη χώρα στις πρώτες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δυναμική μεγέθυνση της οικονομίας, που αποτυπώνεται στα επίσημα στοιχεία, συνοδεύεται από μεταρρυθμίσεις και έργα σε ολόκληρη την Επικράτεια. Μετουσιώνεται σε μέρισμα για την κοινωνία, σε νέες θέσεις εργασίας, σε αύξηση του πραγματικού εισοδήματος και σε βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.

Απέναντι στις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που έχουμε μπροστά μας, μέσα σε ένα περιβάλλον εσωτερικής πολιτικής σταθερότητας, χωρίς εφησυχασμό, με αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση, ευθύνη, ωριμότητα και συνέπεια, μακριά από δημαγωγίες και λαϊκισμούς, επιταχύνουμε αποφασιστικά και αξιόπιστα, ένα ευρύ φάσμα πολυεπίπεδων παρεμβάσεων. Ο στόχος παραμένει σταθερός: κάθε διαθέσιμο ευρώ να λειτουργήσει προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Να δημιουργήσει εκείνο το μεταρρυθμιστικό πλεόνασμα που βελτιώνει σταθερά και μόνιμα τη ζωή των Ελληνίδων και των Ελλήνων σε κάθε γωνιά της πατρίδας. Γι' αυτό δεσμευθήκαμε απέναντι τους, αυτό κάνουμε καθημερινά πράξη.

Καλή χρονιά, με υγεία, ειρήνη, επιτυχίες και ευημερία για όλες και όλους τους συμπολίτες μας!».

Η γενική γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΔΕ & ΕΠΑ) Κατερίνα Οικονόμου, σημείωσε: «Μέσω του ΑΠΔΕ, η αναπτυξιακή πολιτική της χώρας χρηματοδοτήθηκε το 2025 αποτελεσματικά με πόρους που ανήλθαν σε 14,611 δισ. ευρώ για την υλοποίηση έργων και μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αγροτική Πολιτική, Μεταναστευτικά Ταμεία κ.ά.), του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Στην επίτευξη του στόχου της πλήρους αξιοποίησης όλων των ετήσιων διαθέσιμων εθνικών και ενωσιακών πόρων συνέβαλε καθοριστικά και η εφαρμογή της μεταρρύθμισης του ΑΠΔΕ του Ν. 5140/2024, που στο επίκεντρο της βρίσκεται το τρίπτυχο ταχύτητα- αποτελεσματικότητα- διαφάνεια. Παράλληλα, το 2025 εγκρίθηκε το νέο ΕΠΑ 2026- 2030, με προϋπολογισμό 16,6 δισ. ευρώ για παρεμβάσεις σε όλη την Επικράτεια, ενώ πρόσθετοι πόροι εκτιμώμενου ύψους 5,8 δισ. ευρώ έχουν εξασφαλισθεί για την ολοκλήρωση των έργων του ΕΠΑ 2021-2025. Ταυτόχρονα, η εφαρμογή του νέου, μεταρρυθμιστικού, θεσμικού πλαισίου που διέπει το ΕΠΑ, το οποίο υιοθετήθηκε πρόσφατα με τον Ν. 5264/2025, εγγυάται την ορθολογική, στοχευμένη και αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση των εθνικών πόρων. Συνεχίζουμε με προσήλωση και υψηλό το αίσθημα του καθήκοντος τη συλλογική προσπάθεια για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της οικονομίας και την εδραίωση μίας κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης».

Η γενική γραμματέας Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Βασιλική Παντελοπούλου, τόνισε: «Το 2025 αποτέλεσε καθοριστικό έτος για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2021- 2027, καθώς συνδυάστηκε η επιτάχυνση της απορρόφησης των πόρων με την επιτυχή διαχείριση της ενδιάμεσης αναθεώρησης των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Στην κατεύθυνση αυτή η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2021- 2027 μέσω προσκλήσεων ανέρχεται στο 85%, οι εντάξεις έργων ανέρχονται στο 78% και οι συμβάσεις υπερβαίνουν το 50% του συνολικού προϋπολογισμού. Επίσης, για πρώτη φορά, η αναθεώρηση των προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, επιτρέποντας την ανακατεύθυνση πόρων προς τις νέες ευρωπαϊκές στρατηγικές προτεραιότητες, όπως η βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η θωράκιση της άμυνας και της ασφάλειας της χώρας, καθώς και η διασφάλιση προσιτής και ποιοτικής στέγασης για τους πολίτες. Με την ενδιάμεση αναθεώρηση και την ανακατεύθυνση ενωσιακών πόρων ποσού άνω των 2,1 δισ. ευρώ, που εξασφαλίζει τόσο την παράταση υλοποίησης έως το 2030 όσο και την πρόσθετη ρευστότητα για τη χώρα με επιπλέον προκαταβολές ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η χώρα συμμετέχει ενεργά, στη διαμόρφωση του επόμενου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου, προασπίζοντας τον ρόλο και τη επαρκή χρηματοδότηση της Πολιτικής Συνοχής για τη χώρα μας».

Ο γενικός γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Βασίλης Σιαδήμας, δήλωσε: «Η υλοποίηση των Τομεακών Προγραμμάτων εξελίσσεται με δυναμικούς ρυθμούς. Οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται πλέον σε 3,15 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 1,68 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε δαπάνες μόνο για το 2025. Αυτός ο υπερδιπλασιασμός της απορρόφησης αποτυπώνει τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών από το σχεδιασμό, τη χρηματοδότηση έως και την υλοποίηση των δράσεων. Η επίδοση αυτή είναι αποτέλεσμα της συστηματικής προσπάθειας των Διαχειριστικών Αρχών και της στοχευμένης υλοποίησης παρεμβάσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως οι υποδομές, η επιχειρηματικότητα, η απασχόληση, η κοινωνική συνοχή, η πολιτική προστασία και το περιβάλλον. Συνεχίζουμε με στόχους, συνέπεια και προσήλωση, ώστε οι πόροι του ΕΣΠΑ να μεταφράζονται σε απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα για την ανάπτυξη προς όφελος της κοινωνίας».

Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Ορέστης Καβαλάκης, σημείωσε: «Το 2025 ολοκληρώνεται με ιδιαίτερα θετικό απολογισμό για το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς όλοι οι δύσκολοι και φιλόδοξοι στόχοι επιτεύχθηκαν: Υποβλήθηκαν επιτυχώς τρία αιτήματα πληρωμής, συνολικού ύψους 3,27 δισ. ευρώ. Εκταμιεύσεις ύψους 5,2 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση εισέρευσαν στο κρατικό ταμείο, ενισχύοντας τη δημοσιονομική ανθεκτικότητα της χώρας. Δύο προτάσεις αναθεώρησης εγκρίθηκαν ταχύτατα λόγω της πληρότητας και τεκμηρίωσής τους, εκσυγχρονίζοντας και απλοποιώντας το ελληνικό σχέδιο, χωρίς να αλλάξει ο προϋπολογισμός του και ενισχύοντας κρίσιμες δράσεις. Τέλος, η χρονιά έκλεισε με υπερεπίτευξη του πολύ υψηλού ετήσιου στόχου δαπανών του Ταμείου Ανάκαμψης, ο οποίος ανερχόταν σε 4,9 δισ. ευρώ, τροφοδοτώντας με αυτούς τους πόρους την πραγματική οικονομία. Η νέα χρονιά, η τελευταία χρονιά υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ξεκινά με αποφασιστικότητα για την πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης προς όφελος της χώρας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ