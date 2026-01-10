«Ναι» στον διάλογο, «όχι» στο συλλαλητήριο αποφάσισαν οι αγρότες (βίντεο)

Με το βλέμμα στραμμένο στη συνάντηση της Τρίτης στο Μαξίμου, όπου τους περιμένει ο πρωθυπουργός, οι αγρότες στην πανελλαδική τους σύσκεψη στη Νίκαια αποφάσισαν να παραστούν χωρίς να γίνει παράλληλα και κάθοδος των τρακτέρ στην Αθήνα. Αποφάσισαν για τους αντιπροσώπους τους, ενώ συζήτησαν για την εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Την ίδια ώρα, όπως αποφάσισαν οι αγρότες, τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους περιμένοντας το αποτέλεσμα της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό και θα κινηθούν ανάλογα με την πορεία των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, αν δεν ικανοποιηθούν.

Όπως δήλωσε ο αγρότης Αντώνης Λιανός: «Λύσεις που επιζητούμε για χρόνια, προβλήματα που θα αποτελέσουν και το κίνητρο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, αλλά να υπάρχει προοπτική στον πρωτογενή τομέα για τα επόμενα χρόνια».

Από την πλευρά του ο αγρότης Παναγιώτης Καλογιάννης είπε ότι: «Μπορούμε να εξειδικεύσουμε και να προσθέσουμε ακόμα αυτά που δεν ακούστηκαν για τους φίλους μας κτηνοτρόφους, ούτε για τους υπόλοιπους, τομείς του πρωτογενούς τομέα, άρα νομίζω ότι μπορεί να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση».

Εκπρόσωποι των μπλόκων οριστικοποίησαν την ατζέντα των διεκδικήσεών τους. Η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης – Mercosur αλλάζει τα δεδομένα, με τους αγρότες να προσέρχονται στη Γενική Συνέλευση της Νίκαιας, θέτοντας αυτό ως πρώτο θέμα στη λίστα των αιτημάτων προς τον πρωθυπουργό.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, ανέφερε πως: «Πραγματοποιήθηκε ακόμα μία πανελλαδική σήμερα με πάρα πολύ κόσμο, με τη συμμετοχή 57 μπλόκων. Τα προβλήματα και οι εξαγγελίες που είχε κάνει ο κ. Μητσοτάκης δεν ικανοποίησαν ούτε κατά το ελάχιστο.

Αποφασίσαμε, εφόσον είχαμε πει, ότι θέλουμε ένα πλαίσιο διαλόγου και μια εξειδίκευση στην κυβέρνηση, να πάμε στον διάλογο, αλλά θα πάμε στον διάλογο με σκοπό να κερδίσουμε την επιβίωσή μας και να μην κάνουμε έκπτωση καθόλου ούτε στην ζωή μας, ούτε την αξιοπρέπειά μας, ούτε στο αύριο των νέων παιδιών.

Πιστεύουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει πολιτική βούληση να λύσει τα προβλήματα του αγροτικού τομέα. Στην αντίθετη περίπτωση γυρνάμε την Τετάρτη στα μπλόκα μας. Αν δεν έχουμε εξασφαλίσει το αύριο, την επιβίωσή μας, αν δεν σταματήσουμε την φτωχοποίηση μας, γυρνάμε, ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας σε Γενική Συνέλευση στα μπλόκα και νομίζω ότι ο δρόμος της κλιμάκωσης ολικών αποκλεισμών ή άλλων μορφών που θα πάρει κλιμάκωση θα είναι η μοναδική διέξοδος έτσι ώστε να πείσουμε την κυβέρνηση και την κοινωνία που είναι στο πλευρό μας ότι έχουμε δίκιο».

Ακολούθως αναφέρθηκε στη θέληση των αγροτών να κρατηθούν πρακτικά από το διάλογο και να δημοσιοποιηθούν, λέγοντας: «Πραγματικά εμείς θέλουμε όλα αυτά να κρατηθούν πρακτικά, ας βγουν στο δημόσιο διάλογο να δούμε τι θα πει ο καθένας εκεί πέρα. Και όλο αυτό γίνεται για να δούμε αν ο πρωθυπουργός έχει ξεκάθαρες λύσεις και αν έχει καταλάβει πόσο σημαντικά είναι τα αιτήματά μας για την επιβίωση στον πρωτογενή τομέα.

Δεν νομίζω ότι έχουμε κανένας να κρύψει το οτιδήποτε. Θα γίνει διάλογος, πεντακάθαρος διάλογος. Θα γίνει διάλογος χωρίς συμφέροντα ατομικά του καθενός. Θα γίνει ένας διάλογος για το συλλογικό συμφέρον, τον πρωτογενή τομέα».

Για τη συνθήκη Mercosur είπε: «Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης έβαλε την ταφόπλακα στον πρωτογενή τομέα, μια απαράδεκτη συνθήκη που ευνοεί συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως στις βόρειες χώρες. Οι χώρες που έχουμε αγροτικά προϊόντα ανεπτυγμένο πρωτογενή τομέα τα εισάγουμε από χώρες της Λατινικής Αμερικής, προϊόντα τα οποία τα βρίσκουμε και εδώ με πολύ χαμηλότερο κόστος, με λιπάσματα και φάρμακα τα οποία δεν επιτρέπονται στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο.

Καταλαβαίνετε ότι λόγω του μικρότερου κόστους παραγωγής και του αδασμολόγητου που θα μπαίνουν στη χώρα, τα προϊόντα αυτά θα πηγαίνουν στο ράφι και θα αγοράζουν από τους καταναλωτές και τα δικά μας θα παραμένουν αδιάθετα στις αποθήκες με σκοπό να μην είμαστε βιώσιμοι και να μην μπορούμε να συνεχίσουμε την παραγωγή τα επόμενα χρόνια».

