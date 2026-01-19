Ανοιχτή σε τεχνικές βελτιώσεις η κυβέρνηση – Στα μπλόκα αποφασίζουν οι αγρότες (βίντεο)

Οι αγρότες πήγαν στο Μαξίμου με λίστα συγκεκριμένων αιτημάτων, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρατηρεί πως η συνάντηση αυτή θα έπρεπε να είχε γίνει πολύ νωρίτερα και ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε μια περίοδο μεγάλης έντασης.

Όπως προέκυψε από τη συνάντηση, το βασικό πλαίσιο των εξαγγελιών της κυβέρνησης δεν αλλάζει, ωστόσο συμφωνήθηκε να γίνουν επί μέρους συζητήσεις για βελτιώσεις σε τεχνικά και θεσμικά ζητήματα.

Για μία αναλυτική και παραγωγική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας αναλύθηκαν πάρα πολλά θέματα, έκανε λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες.

Από την πλευρά τους, οι αγρότες ανέφεραν ότι δεν έμειναν πλήρως ικανοποιημένοι από αυτή τη συνάντηση και θα επιστρέψουν στα μπλόκα τους όπου θα έχουν γενικές συνελεύσεις προκειμένου να αποφασίσουν αν θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους ή θα πάνε σε άλλες μορφές κινητοποίησης εκτός μπλόκων.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο Ρίζος Μαρούδας «όλα τα δεδομένα είναι ανοικτά».

Καθόλου ικανοποιημένοι δήλωσαν οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι ανέφεραν ότι «συνάντησαν μπροστά τους έναν τοίχο.

Τσιάρας: Να πρυτανεύσει η κοινή λογική

«Καταρχήν είχαμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία μιας αναλυτικής και παραγωγικής συζήτησης με τους εκπροσώπους των μπλόκων, σε μια συνάντηση που ξεπέρασε τις 4,5 ώρες και νομίζω ότι αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε όλα τα επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα, αλλά βεβαίως και να σχολιάσουμε τις προηγούμενες εξαγγελίες της κυβέρνησης σε σχέση με λύσεις που έχει δρομολογήσει για συγκεκριμένα ζητήματα», σημείωσε ο Κώστας Τσιάρας.

Και συνέχισε: «Σε αυτό το πλαίσιο, συμφωνήσαμε να δούμε και κάποια επιπλέον ζητήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής γενικότερα, κάποια θέματα τα οποία ετέθησαν σχετικά με την τιμή του αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος ή τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά θα αφαιρείται ο Ειδικός Φόρος κατανάλωσης στην αντλία, όπως έχει εξαγγελθεί μέχρι σήμερα.

Και βεβαίως ζητήματα τα οποία έχουν απασχολήσει τον αγροτικό κόσμο, το θέμα των ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ, της ενίσχυσης συγκεκριμένων καλλιεργειών, θέματα που οποία απασχολούν τόσο την κτηνοτροφία όσο και την αλιεία ή ακόμα και τη μελισσοκομία.»

Ο Κώστας Τσιάρας συμπλήρωσε ότι «σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο συμφωνήθηκε να υπάρχει συμμετοχή και των εκπροσώπων των μπλόκων με τους οποίους έγινε η συνάντηση με τον πρωθυπουργό στις επιμέρους επιτροπές, οι οποίες δημιουργούνται προκειμένου να δώσουν λύσεις και απαντήσεις στα συγκεκριμένα ζητήματα, αλλά βεβαίως και από την άλλη πλευρά, μέσα από μία πλέον σοβαρή προσέγγιση όλων των ζητημάτων που αφορούν στο μέλλον του πρωτογενούς τομέα.»

Ο Κ. Τσιάρας σημείωσε ότι «μπροστά μας έχουμε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, προκλήσεις που αφορούν σε μεγάλες εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, θέματα και ζητήματα που αφορούν στα μεγάλα αρδευτικά έργα ή ακόμη και στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, αλλά και θεσμικά ζητήματα που ετέθησαν, όπως η σύσταση των λεγόμενων αγροτικών επιμελητηρίων, τα οποία προφανώς αφορούν στο μέλλον του ελληνικού πρωτογενούς τομέα και πρέπει να τα συζητήσουμε και να τα δούμε όλοι μαζί. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο νομίζω ότι υπήρξε μια πολύ καλή και παραγωγική συζήτηση και ελπίζω από δω και πέρα να πρυτανεύσει η κοινή λογική».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε γνωστό ότι κατά τη συνάντηση της Δευτέρας «ετέθησαν ορισμένα ζητήματα από την πλευρά των εκπροσώπων των αγροτών, τα οποία τα άκουσε ο πρωθυπουργός και φυσικά θα τύχουν μιας περαιτέρω επεξεργασίας. Σε αυτή λοιπόν την κατεύθυνση νομίζω ότι το βασικό πλαίσιο έχει ήδη τεθεί, αλλά είναι στις θετικές προθέσεις της κυβέρνησης το να υπάρξει μία επιμέρους συζήτηση για τεχνικά ζητήματα μόνο.

Ξεκαθαρίζουμε με βάση τις βασικές εξαγγελίες που υπήρξαν από την προηγούμενη εβδομάδα, δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή. Ετέθησαν ζητήματα όπως το να τυγχάνουν της χαμηλής τιμής αυτοί που μπαίνουν στη ρύθμιση σε μικρότερο χρονικό διάστημα, εφόσον είναι συνεπείς από τους 12 μήνες. Ετέθη ζήτημα να εκδίδονται σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Ετέθησαν, ετέθησαν ζητήματα της αναπροσαρμογής και επανυπολογισμού των πραγματικών λίτρων που μπορεί να χρειάζεται κάθε καλλιέργεια.

Αυτά είναι επιμέρους τεχνικά ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα συζητήσει και σε αυτήν ακριβώς τη λογική, μαζί με το θέμα του ΚΑΕΚ, που ήδη δρομολογείται για την επίλυσή του, μιας και υπάρχουν πολλά τεχνικά ζητήματα γύρω από αυτό το συγκεκριμένο θέμα, δίνεται η δυνατότητα και σε εκπροσώπους των συγκεκριμένων μπλόκων να συμμετέχουν στις επιτροπές που ήδη επεξεργάζονται τα συγκεκριμένα ζητήματα.

Επαναλαμβάνω, το βασικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο. Έχει τεθεί από την προηγούμενη εβδομάδα από την κυβέρνηση, από τον ίδιο τον πρωθυπουργό, από την προ προηγούμενη εβδομάδα, σε μια εξειδίκευση μέτρων από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Από κει και πέρα όμως, επαναλαμβάνω, τέθηκαν ορισμένα τεχνικά ζητήματα, τα οποία η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να τα δει και να τα συζητήσει και βεβαίως να δρομολογήσει και την όποια λύση, εφόσον όλα αυτά δημιουργούν τη δυνατότητα να ανοίξουν οριστικά και αμετάκλητα τα μπλόκα.

Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι η παρουσία και οι εξηγήσεις αλλά και η ανάλυση που έκανε ο ίδιος ο πρωθυπουργός έδωσαν τη δυνατότητα στο σύνολο των εκπροσώπων των μπλόκων να κατανοήσουν πως η κυβέρνηση στέκεται δίπλα τους, στέκεται στο πλευρό τους και εξαντλεί κάθε δυνατότητα και κάθε περιθώριο προκειμένου να τους στηρίξει, ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο.»

Ο υπουργός ενημέρωσε ότι έχουν ζητηθεί κάποιες συναντήσεις, οι οποίες «φυσικά και θα γίνουν εφόσον υπάρχει ο χρόνος και η δυνατότητα. Έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση των κτηνοτρόφων για συνάντηση ακόμα και αύριο. Για τους κτηνοτρόφους, έχει ήδη εξαγγελθεί ειδική συνεδρίαση την επόμενη, τη μεθεπόμενη εβδομάδα, υπό τον ίδιο τον πρωθυπουργό».

