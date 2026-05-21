Μονάδα παραγωγής βιοαερίου στον Μελιγαλά  

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, το έργο αφορά στην επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασία R3) για την παραγωγή βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,998 MW.
Η εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου που πρόκειται να κατασκευαστεί σε τμήμα έκτασης περί τα 15,42 στρέμματα του Ο.Τ. 5, στο Επιχειρηματικό Πάρκο Μελιγαλά, θα περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους μονάδες: 3 δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, 2 βιοαντιδραστήρες παραγωγής βιοαερίου, 2 μηχανές εσωτερικής καύσης βιοαερίου (μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας) και διάταξη αποθείωσης, κτήριο αντλιοστασίου-παστερίωσης, οικίσκο γραφείων, γεφυροπλάστιγγα, υποσταθμό ανύψωσης τάσης (προκατασκευασμένος), πυρσό καύσης της περίσσειας βιοαερίου, κομποστοσωρό στερεού υπολείμματος χώνευσης και 2 εδαφοδεξαμενές επεξεργασίας υγρού υπολείμματος χώνευσης και διαχωριστή.
Η δυναμικότητα της εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου σε εισερχόμενη πρώτη ύλη θα είναι 160 τόνοι την ημέρα. Η συνολική ποσότητα πρώτων υλών που θα επεξεργάζεται ετησίως θα ανέρχεται σε 58.400 τόνους και η παραγόμενη ποσότητα βιοαερίου θα ανέρχεται σε 3.011.445 Νm3.
Αναλυτικά οι πρώτες ύλες (απόβλητα) που θα χρησιμοποιούνται, θα προμηθεύονται από επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης και θα είναι: Απόβλητα ελαιοτριβείων/πυρηνελαιουργείων: cake ελιάς και κατσίγαρος, 30 τόνοι την ημέρα και 40 τόνοι, αντίστοιχα. Απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων: υγρή κοπριά χοιροτροφείων και στερεή κοπριά πτηνοτροφείων, 30 τόνοι την ημέρα και 40 τόνοι, αντίστοιχα. Και απόβλητα τυροκομείων: τυρόγαλο, 20 τόνοι την ημέρα.
Ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί στην εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου, θα έχει συνολική κινητήρια ισχύ 226,18 kW.