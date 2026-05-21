Μονάδα παραγωγής βιοαερίου στον Μελιγαλά  

Τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου “Εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με χρήση μη επικινδύνων αποβλήτων ισχύος 998kWel στο Επιχειρηματικό Πάρκο (ΒΙΠΕ) Καλαμάτας – Τμήμα Β΄ (Μελιγαλάς) Τύπου Α1” του φορέα “Βιοστερεά – Παραγωγή Εδαφοβελτιωτικών Α.Ε.”, ενέκρινε με απόφασή του ο γενικός διευθυντής Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Οπως αναφέρεται στην απόφαση, το έργο αφορά στην επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασία R3) για την παραγωγή βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0,998 MW.

Η εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου που πρόκειται να κατασκευαστεί σε τμήμα έκτασης περί τα 15,42 στρέμματα του Ο.Τ. 5, στο Επιχειρηματικό Πάρκο Μελιγαλά, θα περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους μονάδες: 3 δεξαμενές προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, 2 βιοαντιδραστήρες παραγωγής βιοαερίου, 2 μηχανές εσωτερικής καύσης βιοαερίου (μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας) και διάταξη αποθείωσης, κτήριο αντλιοστασίου-παστερίωσης, οικίσκο γραφείων, γεφυροπλάστιγγα, υποσταθμό ανύψωσης τάσης (προκατασκευασμένος), πυρσό καύσης της περίσσειας βιοαερίου, κομποστοσωρό στερεού υπολείμματος χώνευσης και 2 εδαφοδεξαμενές επεξεργασίας υγρού υπολείμματος χώνευσης και διαχωριστή.

Η δυναμικότητα της εγκατάστασης παραγωγής βιοαερίου σε εισερχόμενη πρώτη ύλη θα είναι 160 τόνοι την ημέρα. Η συνολική ποσότητα πρώτων υλών που θα επεξεργάζεται ετησίως θα ανέρχεται σε 58.400 τόνους και η παραγόμενη ποσότητα βιοαερίου θα ανέρχεται σε 3.011.445 Νm3.

Αναλυτικά οι πρώτες ύλες (απόβλητα) που θα χρησιμοποιούνται, θα προμηθεύονται από επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της εγκατάστασης και θα είναι: Απόβλητα ελαιοτριβείων/πυρηνελαιουργείων: cake ελιάς και κατσίγαρος, 30 τόνοι την ημέρα και 40 τόνοι, αντίστοιχα. Απόβλητα κτηνοτροφικών μονάδων: υγρή κοπριά χοιροτροφείων και στερεή κοπριά πτηνοτροφείων, 30 τόνοι την ημέρα και 40 τόνοι, αντίστοιχα. Και απόβλητα τυροκομείων: τυρόγαλο, 20 τόνοι την ημέρα.

Ο εξοπλισμός που θα τοποθετηθεί στην εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου, θα έχει συνολική κινητήρια ισχύ 226,18 kW.