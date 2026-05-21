Εκπόνηση μελετών για αντιπλημμυρικά έργα σε Αγιο Φλώρο και Νέα Είσοδο Καλαμάτας

Αυτοψία στην περιοχή του Αγίου Φλώρου και στην αποστραγγιστική τάφρο νότια της Νέας Εισόδου Καλαμάτας πραγματοποίησαν ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Ανδρέας Τσουκαλάς και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Αναστάσιος Σαρδέλης, μαζί με μελετητές και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Η επίσκεψη αφορά την εξέλιξη αντιπλημμυρικών μελετών, με συνολικό προϋπολογισμό 369.700 ευρώ από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται μέσω προγραμματικής σύμβασης ανάμεσα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Στόχος είναι η ωρίμανση των σχετικών μελετών ώστε να εξασφαλιστούν εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια για την προστασία από έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Στο πλαίσιο της ίδιας σύμβασης προβλέπεται ακόμα η εκπόνηση μελετών για το αντλιοστάσιο του ΓΟΕΒ Παμίσου στη θέση Μπουρνιά, για έργο συγκράτησης κορμών στον ποταμό Νέδοντα, καθώς και για ταμιευτήρα και αρδευτικά δίκτυα στον χείμαρρο Χάραδρο του Δήμου Οιχαλίας, όπως γίνεται γνωστό από ανακοίνωση του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Μεσσηνίας.