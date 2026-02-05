eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Νέα αντιπαράθεση στη Βουλή για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο

Νέα αντιπαράθεση στη Βουλή για το πολύνεκρο ναυάγιο στη Χίο

Νέα αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής για το πολύνεκρο ναυάγιο ανοιχτά της Χίου, στο πλαίσιο της κύρωσης συμφωνίας Ελλάδας-Αρμενίας για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών, η οποία έγινε δεκτή από όλα τα κόμματα, πλην του ΚΚΕ που δήλωσε «παρών».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μ. Λαζαρίδης, κάλεσε όσους ασκούν κριτική για τη στάση του Λιμενικού να τοποθετηθούν εάν είναι με τους δολιοφθορείς-διακινητές που εκμεταλλεύονται ανθρώπινες ψυχές ή με το δίκαιο και με τους άνδρες και τις γυναίκες του ΛΣ, που σώζουν χιλιάδες ψυχές στο Αιγαίο.

Αντιδρώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρ. Γιαννούλης, ανέφερε: «Δεν τσιμπάμε στο δόλωμα […] Τιμούμε και με το παραπάνω τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, αλλά δεν υποστηρίζουμε τους δολοφόνους της αλήθειας κι αυτούς που η συγκάλυψη έχει γίνει δεύτερη φύση τους.

Για δημιουργία κοινωνίας μίσους μίλησε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Π. Πέρκα, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας, έκανε λόγο για χυδαίο λαϊκισμό εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος.

