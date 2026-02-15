Τσιόδρας: Πλέγμα προστασίας και οφέλη για τους Έλληνες αγρότες από την Mercosur

Ενέργειες για την αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων της συμφωνίας με τις χώρες της Mercosur ψήφισε την περασμένη εβδομάδα η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συνεδρίασε στο Στρασβούργο.

Συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σειρά εγγυήσεων που υποχρεώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναστέλλει αγροτικές εισαγωγές στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Mercosur, εφόσον διαπιστώνεται ότι προκαλούν ζημία στους Ευρωπαίους αγρότες. Οι διατάξεις εγκρίθηκαν με 483 ψήφους υπέρ και 102 κατά.

«Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσει την εξάρτησή της από συγκεκριμένες αγορές, όπως οι ΗΠΑ ή η Κίνα, ιδίως υπό το πρίσμα απειλών για επιβολή νέων δασμών», δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Τσιόδρας. Όπως υποστήριξε, «στόχος είναι το άνοιγμα νέων αγορών για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, με παράλληλη πρόβλεψη μέτρων προστασίας για κλάδους που ενδέχεται να δεχθούν πιέσεις».

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι η Κομισιόν μπορεί να προχωρά σε προσωρινή αναστολή της ελεύθερης εισαγωγής αγροτικών προϊόντων από τα έξι κράτη της Mercosur, εφόσον υπάρχουν στοιχεία ότι πλήττεται η ευρωπαϊκή παραγωγή.

Εισάγεται επίσης «τεκμήριο ζημίας» όταν οι εισαγωγές διαμορφώνονται τουλάχιστον 5% χαμηλότερα από τις ευρωπαϊκές τιμές σε μέσο όρο τριετίας. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή υποχρεούται να ξεκινήσει έρευνα και να αποφασίσει για ενδεχόμενη αναστολή της απαλλαγής από δασμούς και ποσοστώσεις.

Ο μεγαλύτερος προβληματισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον ίδιο, αφορά το βόειο κρέας, κυρίως για χώρες όπως η Γαλλία, που είναι εξαγωγικές. Ωστόσο, όπως είπε το ζήτημα αυτό δεν αφορά άμεσα την Ελλάδα, καθώς πάνω από το 80% του βόειου κρέατος που καταναλώνεται στη χώρα είναι εισαγόμενο.

Αντίθετα, τόνισε ότι «προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και προϊόντα ονομασίας προέλευσης (ΠΟΠ) θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μια αγορά 270 εκατομμυρίων καταναλωτών στη Λατινική Αμερική».

Για την προστασία των προϊόντων, ο κ. Τσιόδρας ανέφερε ότι «θα εφαρμοστούν αυστηροί έλεγχοι ώστε τα προϊόντα από χώρες της Mercosur να πληρούν τα περιβαλλοντικά, υγειονομικά και εργασιακά πρότυπα της ΕΕ». Όπως επισήμανε, «μόλις ψηφίστηκε μεταξύ άλλων η αναμόρφωση του τελωνειακού συστήματος, προκειμένου να ενισχυθούν οι έλεγχοι και να αποτραπεί η είσοδος προϊόντων που δεν πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα, είτε προέρχονται από τη Mercosur είτε από ασιατικές χώρες».

Ως παράδειγμα ανέφερε τη συμφωνία της Ε.Ε. με τον Καναδά, όπου, παρά τις αρχικές ανησυχίες για το βόειο κρέας και τη χρήση ορμονών που δεν επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι εισαγωγές παρέμειναν περιορισμένες, καθώς πολλά προϊόντα δεν πληρούσαν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Ο ίδιος τόνισε ότι υπάρχει βούληση για ισορροπημένες συμφωνίες που δεν θα πλήττουν την ευρωπαϊκή παραγωγή, ζήτημα που όπως τόνισε, απασχολεί όλους του Ευρωπαίους αγρότες.

Αναφερόμενος στην επισιτιστική ασφάλεια, υποστήριξε ότι η Ε.Ε. επιδιώκει ταυτόχρονα την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και το άνοιγμα σε περισσότερες αγορές, μέσω συμφωνιών με χώρες όπως η Ινδία, η Μαλαισία, η Ινδονησία και η Αυστραλία, ώστε να μην εξαρτάται από μία ή δύο αγορές.

Σε κάθε περίπτωση, όπως σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «η στήριξη των αγροτών θα συνεχιστεί μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, προκειμένου να παραμείνουν βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο».

Καταλήγοντας, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας επανέλαβε ότι οι Έλληνες αγρότες δεν θα πρέπει να ανησυχούν από τη συμφωνία με τη Mercosur, επισημαίνοντας ότι η πρόκληση για την Ελλάδα είναι η στρατηγική επένδυση σε τομείς όπου διαθέτει ποιοτικά προϊόντα, με στόχο τη μεγαλύτερη πρόσβαση σε διεθνείς αγορές.

Σημειώνεται τέλος ότι η συμφωνία ΕΕ-Mercosur προβλέπει μεταξύ άλλων την προστασία 344 προϊόντων τροφίμων και ποτών σε επίπεδο ΕΕ από "απομιμήσεις", εκ των οποίων τα 21 είναι ελληνικά.

Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η φέτα, το ελαιόλαδο και η ελιά Καλαμάτας, η Κορινθιακή σταφίδα, ο κρόκος Κοζάνης, το μανούρι, η κεφαλογραβιέρα, η μαστίχα Χίου, ελαιόλαδα περιοχών όπως η Σητεία και το Λυγουριό, καθώς και οίνοι και αποστάγματα με κατοχυρωμένη ονομασία προέλευσης.