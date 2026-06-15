ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ Μεσσηνίας: «Καλοκαιρινό αντάμωμα - Δείπνο φιλίας & αλληλεγγύης»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στις 8 μ.μ., στο “Esperia”, Ναυαρίνου 230, στην Καλαμάτα. Το καλοκαιρινό αντάμωμα αποτελεί μια ευκαιρία συνάντησης, επικοινωνίας και έμπρακτης στήριξης του έργου που υλοποιεί ο ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ Μεσσηνίας για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση των δράσεων και των προγραμμάτων του Συλλόγου. Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του ΣΥ.Φ.ΑΜΕΑ Μεσσηνίας, Φαρών 92, και στο τηλέφωνο 27210 82133.