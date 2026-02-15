Μητσοτάκης: Θέλουμε μια κανονική, λειτουργική σχέση με την Τουρκία

Στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην επίσκεψή του στην 'Αγκυρα σημειώνοντας: «Με τον Πρόεδρο Ερντογάν είχαμε μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση, για όσα μας φέρνουν πιο κοντά, αλλά και για όσα μας χωρίζουν. Οι διαφωνίες μας είναι υπαρκτές και σημαντικές. Δεν τις υποτιμούμε. Σήμερα, όμως, μπορούμε να τις αναδεικνύουμε χωρίς εντάσεις, με ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, αυτοπεποίθηση και σταθερή αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο».

«Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ούτε την ένταση, ούτε την αδράνεια. Θέλουμε μια κανονική, λειτουργική σχέση με την Τουρκία, με σταθερό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Η γεωγραφία μας θέλει γείτονες. Σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, επιλέγουμε τη σταθερότητα. Συνεχίζουμε τον δομημένο διάλογο που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία δυόμισι χρόνια και ο όποιος έχει αποφέρει συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα και διευρύνουμε τα πεδία συνεργασίας. Συνεχίζουμε στον δρόμο της ευθύνης. Αυτό επιθυμεί η πλειοψηφία των πολιτών: μία Ελλάδα της εθνικής αυτοπεποίθησης, όχι της εθνικής υστερίας» προσθέτει.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρεται στην συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η οποία είναι και επίσημα νόμος του κράτους.

«Με τη συμφωνία διευκολύνεται η σύναψη και η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος της αγοράς εργασίας. Αυτό σημαίνει περισσότερη ασφάλεια και καλύτερες αποδοχές για τους εργαζόμενους, αλλά και σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις» σημειώνει.

«Δυστυχώς, σε ένα κατεξοχήν φιλεργατικό νομοσχέδιο, περίσσεψε η υποκρισία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν θέλω να κάνω αντιπολιτευτικά σχόλια στον κυριακάτικο απολογισμό αλλά δεν μπορώ να μην σημειώσω την παράδοξη στάση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίζει όλα τα βασικά άρθρα του νομοσχεδίου και ταυτόχρονα να το καταψηφίζει επί της αρχής. Εύχομαι και ελπίζω να καταφέρουμε κάποια στιγμή ως πολιτικό σύστημα να προσεγγίζουμε με περισσότερη ειλικρίνεια όσα μπορούν πραγματικά να μας ενώνουν, χωρίς να εφευρίσκουμε τεχνητές διαφορές μόνο και μόνο για να υποδυόμαστε ότι κάνουμε αντιπολίτευση» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

«Καλημέρα σας. Η εβδομάδα αυτή ήταν κυρίως αφιερωμένη στη διεθνή μας παρουσία, με σημαντικές συναντήσεις και αποφάσεις.

Βρέθηκα στην 'Αγκυρα για την 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας. Με τον Πρόεδρο Ερντογάν είχαμε μια ειλικρινή και ουσιαστική συζήτηση, για όσα μας φέρνουν πιο κοντά, αλλά και για όσα μας χωρίζουν. Οι διαφωνίες μας είναι υπαρκτές και σημαντικές. Δεν τις υποτιμούμε. Σήμερα, όμως, μπορούμε να τις αναδεικνύουμε χωρίς εντάσεις, με ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, αυτοπεποίθηση και σταθερή αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο. Η Ελλάδα δεν επιδιώκει ούτε την ένταση, ούτε την αδράνεια. Θέλουμε μια κανονική, λειτουργική σχέση με την Τουρκία, με σταθερό γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Η γεωγραφία μας θέλει γείτονες. Σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον, επιλέγουμε τη σταθερότητα. Συνεχίζουμε τον δομημένο διάλογο που έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία δυόμισι χρόνια και ο όποιος έχει αποφέρει συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα και διευρύνουμε τα πεδία συνεργασίας. Συνεχίζουμε στον δρόμο της ευθύνης. Αυτό επιθυμεί η πλειοψηφία των πολιτών: μια Ελλάδα της εθνικής αυτοπεποίθησης, όχι της εθνικής υστερίας.

Περνώ στην ανασκόπηση της εσωτερικής κυβερνητικής δραστηριότητας και θα ξεκινήσω με την ιστορική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, η οποία είναι πια και επίσημα νόμος του κράτους. Ναι, συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας και υλοποιείται από μια κεντροδεξιά κυβέρνηση. Με τη Συμφωνία διευκολύνεται η σύναψη και η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο μέρος της αγοράς εργασίας. Αυτό σημαίνει περισσότερη ασφάλεια και καλύτερες αποδοχές για τους εργαζόμενους, αλλά και σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Η Συμφωνία αυτή, βέβαια, απέδειξε και κάτι άλλο: ότι οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να πετύχουν τις αναγκαίες συναινέσεις, δείχνοντας τον δρόμο και στις πολιτικές δυνάμεις. Δυστυχώς, σε ένα κατεξοχήν φιλεργατικό νομοσχέδιο, περίσσεψε η υποκρισία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν θέλω να κάνω αντιπολιτευτικά σχόλια στον κυριακάτικο απολογισμό αλλά δεν μπορώ να μην σημειώσω την παράδοξη στάση του ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίζει όλα τα βασικά άρθρα του νομοσχεδίου και ταυτόχρονα να το καταψηφίζει επί της αρχής. Εύχομαι και ελπίζω να καταφέρουμε κάποια στιγμή ως πολιτικό σύστημα να προσεγγίζουμε με περισσότερη ειλικρίνεια όσα μπορούν πραγματικά να μας ενώνουν, χωρίς να εφευρίσκουμε τεχνητές διαφορές μόνο και μόνο για να υποδυόμαστε ότι κάνουμε αντιπολίτευση.

Την ίδια στιγμή, η πρόοδος αποτυπώνεται και στο πεδίο των μεγάλων έργων.

Σημαντικό ορόσημο για τη Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας αποτέλεσε η εμφάνιση του μετροπόντικα «Αθηνά» στο φρέαρ του Ευαγγελισμού, έχοντας ολοκληρώσει διάνοιξη 5,1 χιλιομέτρων από την Κατεχάκη. Δεν ήταν τυχαίο ότι η έξοδός του συνοδεύτηκε από το «Break on Through», μια συμβολική υπενθύμιση ότι η Αθήνα κυριολεκτικά «περνά στην άλλη πλευρά». Από το Γουδή και τα Ιλίσια μέχρι την Καισαριανή, το έργο προχωρά με σταθερά βήματα κάτω από την πόλη, χτίζοντας τη νέα της καθημερινότητα. Παράλληλα, η «Νίκη», ο δεύτερος μετροπόντικας, προχωρά από το 'Αλσος Βεΐκου προς το Κολωνάκι, διασχίζοντας το Γαλάτσι, την Κυψέλη, τα Δικαστήρια, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τα Εξάρχεια και την Ακαδημίας. Δύο μέτωπα ταυτόχρονα, ένα από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που υλοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα και που θα δώσει μεγάλη κυκλοφοριακή ανάσα στο λεκανοπέδιο.

Σε ένα άλλο έργο υποδομής τώρα: προκηρύχθηκε μέσα στην εβδομάδα ο διαγωνισμός για τα Συστήματα Αεροναυτιλίας του υπό κατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, μόλις 10 ημέρες μετά την υπογραφή της σχετικής συμφωνίας. Η εγκατάσταση των συστημάτων -από τα πιο προηγμένα που υπάρχουν- αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πιστοποίηση και την ασφαλή λειτουργία του νέου αεροδρομίου. Η πρόοδος των εργασιών για την κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων είναι εντυπωσιακή και αν συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμούς, το 2028 η Κρήτη θα αποκτήσει το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, αλλά και ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη. Η συνολική επένδυση στο νέο αεροδρόμιο, με όλες τις αεροπορικές και εμπορικές εγκαταστάσεις και τα συστήματα, θα αγγίξει το 1 δισ. ευρώ και θα έχει δημιουργήσει συνολικά 7.000 θέσεις μόνιμης και σταθερής εργασίας, εντός και εκτός αεροδρομίου.

Αλλάζω πεδίο για να πω ότι, σε χρόνο-ρεκόρ, μέσα σε μόλις 90 ημέρες από την υποβολή των αιτήσεων, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων και ενστάσεων για τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου «Μεταποίηση & Εφοδιαστική Αλυσίδα-3ος Κύκλος» και «Ειδικές Περιοχές Ενίσχυσης». Πρόκειται για την ταχύτερη διαδικασία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ. Εντάχθηκαν 112 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 553 εκ. ευρώ, με πρόβλεψη για τουλάχιστον 1.500 νέες θέσεις εργασίας. Η δημόσια ενίσχυση, μέσω επιχορηγήσεων και φορολογικών απαλλαγών, ανέρχεται σε 289,5 εκ. ευρώ. Και κάτι ακόμη σημαντικό: οι επενδύσεις αυτές δεν συγκεντρώνονται σε έναν μόνο τομέα. Αφορούν μεταποίηση, μεταλλουργία, χημική βιομηχανία, τρόφιμα, τεχνολογία και τουριστικές υποδομές, με ευρεία γεωγραφική διασπορά. Οι μισές υλοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα -κυρίως σε Μακεδονία και Θράκη, καθώς και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ενισχύοντας την περιφερειακή συνοχή και την ισόρροπη ανάπτυξη. Ταχύτερες διαδικασίες, περισσότερες επενδύσεις, νέες δουλειές σε ολόκληρη τη χώρα.

Έτσι λοιπόν, από την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, μέχρι τα μεγάλα έργα υποδομής που αλλάζουν την καθημερινότητα και τις επενδύσεις που δημιουργούν νέες δουλειές σε όλη τη χώρα, η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη: στηρίζουμε τον εργαζόμενο. Δίνουμε σταθερότητα στην επιχείρηση. Επιταχύνουμε τα έργα. Ξεκλειδώνουμε παραγωγικές δυνάμεις στην περιφέρεια. Με θεσμικές τομές, με απτά αποτελέσματα και με ταχύτητα που πριν λίγα χρόνια θα φάνταζε αδιανόητη, προχωράμε μπροστά.

Επόμενο και ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, η μεγάλη επιτυχία της ΑΑΔΕ στην εξάρθρωση κυκλώματος που χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» ως εμφανιζόμενους υπεύθυνους 380 επιχειρήσεων εστίασης και ηλεκτρονικών ειδών, αφήνοντας χρέη 43 εκ. ευρώ προς το Δημόσιο. Οι 11 συλληφθέντες (10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός) δημιουργούσαν διαρκώς νέες επιχειρήσεις με νέα ΑΦΜ, κάθε φορά που γινόταν κρατικός έλεγχος. Πρόκειται για μια συστηματική προσπάθεια καταστρατήγησης των κανόνων, σε βάρος των συνεπών επιχειρήσεων και των φορολογουμένων. Η ανομία και η ατιμωρησία υπονομεύουν το αίσθημα δικαίου και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Για χρόνια, τέτοιες πρακτικές ευνοήθηκαν από αδύναμους ελεγκτικούς μηχανισμούς και μια στρεβλή κουλτούρα συμμόρφωσης. Αυτό αλλάζει. Η μάχη για την ενίσχυση του κράτους δικαίου είναι διαρκής και δίνεται καθημερινά.

Και δεν είναι το μόνο παράδειγμα: η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβε πρόσφατα 26 άτομα που συμμετείχαν από το 2018 σε εγκληματική οργάνωση παραγωγής λαθραίων τσιγάρων, με διακίνηση άνω των 17 εκ. τεμαχίων και διαφυγόντες φόρους 1,8 εκ. ευρώ. Μέσα σε μόλις ενάμιση χρόνο λειτουργίας, η ΔΑΟΕ έχει εξιχνιάσει 958 υποθέσεις, έχει αποδώσει κατηγορίες σε 3.094 δράστες, εκ των οποίων 2.159 οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη και 598 προφυλακίστηκαν. Το μήνυμα είναι σαφές: η παρανομία δεν είναι ανεκτή. Το κράτος ενισχύει τους μηχανισμούς του και προστατεύει τους συνεπείς πολίτες και επιχειρήσεις.

Συνεχίζω με έναν πρώτο απολογισμό της μεγάλης αλλαγής που επιφέραμε στη διαδικασία δημοσίευσης διαθηκών, όπου από τον περασμένο Νοέμβριο καθιερώσαμε ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό μητρώο, εβδομήντα δύο χρόνια μετά την αρχική νομοθέτηση του «Μητρώου Αδημοσίευτων Διαθηκών». Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας διεκπεραιώθηκαν 11.839 υποθέσεις μέσα σε τέσσερις μήνες. Πριν από τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου, απαιτούνταν 330 ημέρες στο Πρωτοδικείο Αθηνών και 450 ημέρες στο Πρωτοδικείο Πειραιά για να δημοσιευτεί μια διαθήκη. Είναι φανερό ότι η μεταρρύθμιση μειώνει σημαντικά τον διοικητικό και δικαστικό φόρτο, επιτρέποντας στους δικαστές και το προσωπικό να επικεντρωθούν στις βασικές δικαιοδοτικές τους αρμοδιότητες και διευρύνει την επαγγελματική ύλη των συμβολαιογράφων.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας που γιορτάσαμε τη Δευτέρα, θέλω να επαναλάβω κάτι αυτονόητο: η στήριξη και η διεθνής προβολή της ελληνικής γλώσσας είναι εθνική προτεραιότητα. Η γλώσσα μας δεν είναι μόνο πολιτιστική κληρονομιά. Είναι εργαλείο σκέψης, γέφυρα με τον κόσμο, στοιχείο ταυτότητας για τον απόδημο ελληνισμό και πηγή διεθνούς ενδιαφέροντος. Σήμερα λειτουργούν 81 έδρες ελληνικών σπουδών σε ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού, ενώ καθοριστική είναι η συμβολή του Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην προαγωγή της ελληνομάθειας εντός και εκτός Ελλάδας. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά: μέσα σε μία δεκαετία, από το 2015 έως το 2025, σχεδόν τριπλασιάστηκε ο αριθμός όσων συμμετείχαν στις εξετάσεις για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, από 4.128 έφτασαν στους 12.001. Αυτό δεν είναι απλώς στατιστική. Είναι απόδειξη ότι η ελληνική γλώσσα κερδίζει έδαφος. Και πιστεύω ότι η καθιέρωση της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο το διεθνές ενδιαφέρον, ιδιαίτερα τώρα που η τεχνολογία ανοίγει νέους δρόμους διδασκαλίας, διάδοσης και σύνδεσης.

Και κλείνω με το Τατόι, όπου ολοκληρώθηκαν τα έργα αποκατάστασης σχεδόν όλων των κτηριακών εγκαταστάσεων και των Κήπων του Ανακτόρου, ενώ όσα είναι ακόμη σε εξέλιξη θα έχουν τελειώσει ως τον Σεπτέμβριο 2026. Οι ανακαινισμένοι χώροι θα λειτουργήσουν ως μουσεία και χώροι φιλοξενίας εκδηλώσεων, ενώ προβλέπονται υποδομές εξυπηρέτησης των επισκεπτών, όπως εκδοτήρια, πωλητήριο και αναψυκτήριο. Παράλληλα, θα στεγαστούν Αστυνομικό Τμήμα και Πυροσβεστικός Σταθμός, διασφαλίζοντας τη μόνιμη προστασία της περιοχής. Έως τον Οκτώβριο θα τελειώσουν και οι εργασίες αποκατάστασης των υπολοίπων κτηρίων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Στόχος της αξιοποίησης είναι το πρώην βασιλικό κτήμα να αναδειχθεί ως ενιαίο πολιτιστικό πάρκο, ως ένας ζωντανός χώρος ιστορίας, περιπάτου και γνώσης, πόλος έλξης για Έλληνες και ξένους επισκέπτες. Έως τότε -θυμίζω- μπορείτε να επισκεφθείτε το «ψηφιακό» μουσείο που έχουμε δημιουργήσει στη διεύθυνση https://tatoicollections.culture.gov.gr/el/home.

Αυτά για αυτήν την εβδομάδα. Συνεχίζουμε τη δουλειά, και τα λέμε την επόμενη. Γεια σας!».

