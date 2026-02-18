Χρυσοχοΐδης: Έχουμε πρόβλημα υπερπληθυσμού στις φυλακές - Θα δημιουργηθούν 8 νέα καταστήματα (βίντεο)

Στο πρόβλημα του υπερπληθυσμού στα σωφρονιστικά καταστήματα, στις εξελίξεις στην αστυνόμευση, αλλά και σε θέματα δημόσιας ασφάλειας αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ.

Ο κ Χρυσοχοΐδης μιλώντας για τη δολοφονία βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού επισήμανε πως «υπάρχει πολύς πληθυσμός, λόγω και της αυστηροποίησης της νομοθεσίας και, όπως αντιλαμβάνεστε, σε πολύ παλιές υποδομές» σημειώνοντας «ότι η τελευταία καινούρια υποδομή είναι αυτή της Δράμας, η οποία είχε προετοιμαστεί πριν από περίπου 10 χρόνια και λειτούργησε πριν έναν χρόνο» και προσέθεσε:

«Για το περιστατικό υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, τα οποία θα διερευνηθούν. Το ζητούμενο από εδώ και μπρος είναι να "τρέξει" το πρόγραμμα κατασκευής νέων Kαταστημάτων, 8 τον αριθμό. Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους.

Σε λίγες μέρες αρχίζει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επιτήρησης, δηλαδή το "βραχιολάκι", το οποίο υποθέτω, πολύ σύντομα, μέσα από τις αποφάσεις των δικαστηρίων, θα δοθεί η δυνατότητα πολλοί άνθρωποι με ήπιες ποινές να μην εκτίουν την ποινή τους μέσα στο Κατάστημα, αλλά να είναι στο σπίτι τους ή, όπου οριστεί, με τα "βραχιολάκια".

Ένα από τα νέα Σωφρονιστικά Καταστήματα -είναι σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία- είναι στον Ασπρόπυργο. Δηλαδή εκεί θα μεταφερθεί το ΚΚ του Κορυδαλλού. Υποθέτω περίπου το 2030 θα είναι έτοιμο. Αλλά, ετοιμάζουμε και άλλα Καταστήματα: στις Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Ιωάννινα, στη Μεγαλόπολη και, επίσης, στη Δυτική Μακεδονία (σ.σ στο Βόιο Κοζάνης). Στη Μεγαλόπολη, λόγω της απολιγνιτοποίησης, δημιουργείται ένα καινούργιο πολύ μεγάλο και μεικτής χρήσεως Κατάστημα, δηλαδή και με αγροτικές χρήσεις κ.λπ., όπως επίσης και αυτό στη Δυτική Μακεδονία».

Με αφορμή την επιχείρηση της ΕΛΑΣ το βράδυ της Τρίτης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε: «Πλέον, δεν έχουμε καταλήψεις στα πανεπιστήμια, δεν έχουμε καταστροφές, δεν έχουμε όλα εκείνα τα φαινόμενα που μας ταλαιπωρούσαν δεκαετίες. Υπάρχει ειρήνη στα πανεπιστήμια και ορισμένοι δεν εννοούν και δεν θέλουν να το αντιληφθούν αυτό. Έπειτα από τα επεισόδια του περασμένου Σαββάτου, η διοίκηση του ΑΠΘ αποφάσισε να κλείνει το Πανεπιστήμιο στις 10 το βράδυ, κάποιοι πήγαν να το τεστάρουν και οι πρυτανικές αρχές ορθά κάλεσαν την Αστυνομία να εφαρμόσει την απόφαση».

Αναφορικά με τις κάμερες στην Αττική για τη βεβαίωση των παραβάσεων του ΚΟΚ ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι «η Αστυνομία μέχρι στιγμής δεν στέλνει κανένα μήνυμα για βεβαίωση τροχονομικής παράβασης» και επισήμανε:

«Τώρα τοποθετούνται οι κάμερες της Περιφέρειας, συνολικά 300 κάμερες και ήδη έχουν τοποθετηθεί ορισμένες. Περίπου τον Ιούνιο, όλο το σύστημα αυτό των καμερών της Περιφέρειας που θα βεβαιώνουν μόνο την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, θα είναι σε διασταυρώσεις.

Έχουν τοποθετηθεί περίπου 8 "έξυπνες" κάμερες, τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί σε κάποια σημεία του λεκανοπεδίου και βεβαιώνουν παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, χρήση κινητού κ.λπ.

Λειτουργεί, πιλοτικά, ένας μικρός αριθμός, προς το παρόν, καμερών στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και βεβαιώνουν παραβάσεις για αυτούς που κινούνται παρανόμως στις λεωφορειολωρίδες. Οι παλιές κάμερες που ελέγχουν τις λεωφορειολωρίδες λειτουργούν μεν, αλλά είναι παλιές και χρειάζεται μεγάλη διαδικασία και επεξεργασία για να φτάσουν στον αποδέκτη.

Τέλος, λειτουργούν και της Αττικής Οδού και οι κλήσεις έρχονται μέσω gov.gr, στον ηλεκτρονικό φάκελο του καθενός μας. Εκεί, πλέον, πάει ο καθένας μας, υποβάλλει τις ενστάσεις του και πράττει τα δέοντα.

Το σύστημα που θα λειτουργεί ως συντονιστής λέγεται ”Ο.Δ.Υ.Σ.Σ.Ε.Α.Σ”: θα συντονίσει όλη αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε εκεί να γίνεται η επεξεργασία των κλήσεων, να φτάνουν στην Τροχαία και στη συνέχεια να ακολουθείται η διαδικασία των ενστάσεων και της υποβολής της ποινής».

Ερωτηθείς για τις καταγγελίες της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, ο υπουργός ανέφερε: «Ο αρχηγός της Αστυνομίας διέταξε μια έρευνα, την οποία ανέλαβε μια ταξίαρχος της Ελληνικής Αστυνομίας. Η ταξίαρχος έχει την ευθύνη να ολοκληρώσει και να παραδώσει τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τα ερωτήματα που ετέθησαν. Τόσο καλά, τόσο σωστά, τόσο καθαρά και τίποτα άλλο».

Τέλος απαντώντας σε ερώτηση για το σχέδιο αστυνόμευσης στην Κρήτη, σημείωσε: «Εργαζόμαστε πυρετωδώς για να υλοποιήσουμε όλα αυτά, τα οποία ανακοινώσαμε για την Κρήτη. Δηλαδή τις νέες στελεχωμένες υπηρεσίες και στον Ψηλορείτη, αλλά και τη στέγαση και στελέχωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης».

