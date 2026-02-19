Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έχει τη δική της πολύ φιλόδοξη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη

«Όσον αφορά στη στρατηγική εταιρική σχέση, έθεσα έναν πολύ σαφή στόχο όταν εξελέγην για τη δεύτερη θητεία μου: να ενισχύσω σημαντικά τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι κινούμαστε σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν προφανείς και σημαντικές συνέργειες μεταξύ των δύο χωρών μας που ξεπερνούν κατά πολύ τους πολύ στενούς πολιτισμικούς μας δεσμούς», σημείωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Times Now και στον δημοσιογράφο Srinjoy Chowdhury.

Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι η πιο κοντινή χώρα της ηπειρωτικής Ευρώπης στην Ινδία και ανέφερε: «Όταν μιλάτε, για παράδειγμα, για το έργο IMEC, στο οποίο αποδίδω μεγάλη σημασία, υπάρχουν πολλά έργα που θα ωφελήσουν τόσο την Ινδία όσο και την Ελλάδα όσον αφορά στη συνδεσιμότητα. Τομείς, όπως η ναυτιλία, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στην Ινδία, αλλά και ινδικών εταιρειών στην Ελλάδα. Η GMR, τώρα που μιλάμε -επισκέφθηκα το εργοτάξιο πριν από μερικές εβδομάδες-, κατασκευάζει το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο στην Ελλάδα».

Επιπλέον, είπε ότι υπάρχουν προοπτικές για σημαντική ενίσχυση των τουριστικών μας δεσμών. «Θέλουμε να γίνουμε ο προορισμός που προτιμούν οι Ινδοί τουρίστες στην Ευρώπη. Το γεγονός ότι τώρα έχουμε απευθείας πτήσεις, και είμαι σίγουρος ότι θα αυξηθούν σημαντικά, πιστεύω ότι δίνει μια επιπλέον ώθηση σε Ινδούς που θα ήθελαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα», σημείωσε.

Για την τεχνητή νοημοσύνη, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα έχει τη δική της πολύ φιλόδοξη στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη, και συνέχισε: «Αντιλαμβανόμαστε απόλυτα ότι υπάρχουν και σοβαροί κίνδυνοι που πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων, ο τρόπος με τον οποίο προγραμματίζονται αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι προσανατολισμένα προς αυτό που θεωρούμε καλή συμπεριφορά, ο τρόπος με τον οποίο προστατεύουμε τον δημοκρατικό μας χώρο από την παραπληροφόρηση, που μπορεί να ενισχυθεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης».

Αναφερόμενος στη σύνοδο για την τεχνητή νοημοσύνη που διοργανώνεται στην Ινδία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε: «Πιστεύω ότι πρέπει να μας προβληματίζει η συγκέντρωση ισχύος στα χέρια λίγων εταιρειών με παγκόσμιο αποτύπωμα. Πιστεύω ότι πρέπει να μιλήσουμε με τους μεγάλους παγκόσμιους ηγέτες, τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που αναπτύσσουν αυτά τα πρωτοποριακά μοντέλα, και πρέπει να έχουμε μια ειλικρινή συζήτηση, όπως θα έχουμε αύριο».

«Αύριο θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω πολλούς από τους παγκόσμιους ηγέτες στο πεδίο της τεχνολογίας για να εκφράσω τις ανησυχίες μας και να κατανοήσω πώς αυτή η τεχνολογία μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος ολόκληρης της ανθρωπότητας», προσέθεσε.

