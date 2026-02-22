Χαρίτσης για Γεωργιάδη: Κύριε Μητσοτάκη να τον χαίρεστε τον υπουργό σας

Με βολές προς τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και τα επεισόδια που σημειώθηκαν την περασμένη Πέμπτη έξω από το κρατικό νοσοκομείο Νίκαιας ξεκίνησε την κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο κ. Χαρίτσης σχολίασε πως “η κινητοποίηση του προσωπικού στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας ήταν και δικαιολογημένη και νόμιμη. Η εικόνα του γιατρού με τις χειροπέδες και όσα ακολούθησαν αποκαλύπτει το πώς αντιλαμβάνεται την ιδιότητά του ο κ. Γεωργιάδης: η αυταρχική εξουσία απέναντι σε έναν άνθρωπο που παλεύει για να σώζει ζωές. Κύριε Μητσοτάκη, να τον χαίρεστε τον Υπουργό σας!”

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε, επίσης, στις κινήσεις του υπουργού, Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και στη συνεργασία με το Ισραήλ, αλλά και στην πρόταση για κεντρικό Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα. “Η τηλεφωνική μου επικοινωνία με την κα Μενδώνη την προηγούμενη Κυριακή, η κατάθεση κοινοβουλευτικής ερώτησης την Δευτέρα, η συνάντηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων ήταν η αρχή”, λέει ο ίδιος. Τέλος, κάνει αναφορά στη Θεσσαλονίκη και στη συλλογή υπογραφών για τη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος για τον χώρο της ΔΕΘ από 23.000 πολίτες.

