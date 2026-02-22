Προβάδισμα 17,1 μονάδες η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ σε δημοσκόπηση της Marc

Με διαφορά 17,1 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η ΝΔ του ΠΑΣΟΚ, στην πρόθεση ψήφου και με 18,4 στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Marc, για το «Πρώτο Θέμα».

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά μέτρηση της εταιρείας από τον Οκτώβριο, που καταγράφει αύξηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος.

Πρόθεση ψήφου

27,8% Νέα Δημοκρατία

10,7% ΠΑΣΟΚ

8,7% Πλεύση Ελευθερίας

8,1% Ελληνική Λύση

6,8% ΚΚΕ

5,2% ΣΥΡΙΖΑ

3,2% Φωνή Λογικής

2,2% ΜΕΡΑ 25

2,1% Κίνημα Δημοκρατίας

1,5% ΝΙΚΗ

1% Σπαρτιάτες

1% Νέα Αριστερά

2,4% άλλο κόμμα

Άκυρο/Λευκό 1,9%

Δεν θα ψηφίσω 3,1%

Δεν έχω αποφασίσει 14,3%

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

31,4% Νέα Δημοκρατία

13% ΠΑΣΟΚ

11,5% Πλεύση Ελευθερίας

10% Ελληνική Λύση

8% ΚΚΕ

6,4% ΣΥΡΙΖΑ

4,2% Φωνή Λογικής

2,8% ΜΕΡΑ 25

2,5% Κίνημα Δημοκρατίας

2,2% ΝΙΚΗ

1,1% Σπαρτιάτες

1,1% Νέα Αριστερά

5,2% άλλο κόμμα

Η έρευνα διενεργήθηκε το διάστημα 9-18 Φεβρουαρίου σε δείγμα 1.314 ατόμων πανελλαδικά.

Πηγή: ertnews.gr