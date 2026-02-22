Προβάδισμα 17,1 μονάδες η ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ σε δημοσκόπηση της Marc

Πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά μέτρηση της εταιρείας από τον Οκτώβριο, που καταγράφει αύξηση των ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος.
Πρόθεση ψήφου
27,8% Νέα Δημοκρατία
10,7% ΠΑΣΟΚ
8,7% Πλεύση Ελευθερίας
8,1% Ελληνική Λύση
6,8% ΚΚΕ
5,2% ΣΥΡΙΖΑ
3,2% Φωνή Λογικής
2,2% ΜΕΡΑ 25
2,1% Κίνημα Δημοκρατίας
1,5% ΝΙΚΗ
1% Σπαρτιάτες
1% Νέα Αριστερά
2,4% άλλο κόμμα
Άκυρο/Λευκό 1,9%
Δεν θα ψηφίσω 3,1%
Δεν έχω αποφασίσει 14,3%
Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος
31,4% Νέα Δημοκρατία
13% ΠΑΣΟΚ
11,5% Πλεύση Ελευθερίας
10% Ελληνική Λύση
8% ΚΚΕ
6,4% ΣΥΡΙΖΑ
4,2% Φωνή Λογικής
2,8% ΜΕΡΑ 25
2,5% Κίνημα Δημοκρατίας
2,2% ΝΙΚΗ
1,1% Σπαρτιάτες
1,1% Νέα Αριστερά
5,2% άλλο κόμμα
Η έρευνα διενεργήθηκε το διάστημα 9-18 Φεβρουαρίου σε δείγμα 1.314 ατόμων πανελλαδικά.
Πηγή: ertnews.gr