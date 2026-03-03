Επικοινωνία Δημητρίου-Μητσοτάκη: Επιβεβαιώθηκε η στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς την Κυπριακή Δημοκρατία

Η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου με ανάρτησή της αναφέρεται στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Έλληνα πρωθυπουργό.

«Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε σήμερα το πρωί με τον φίλο πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαιώθηκε με σαφή τρόπο η στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία» σημειώνει.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα αποδεικνύει έμπρακτα ότι παραμένει σταθερά και αταλάντευτα στο πλευρό της Κύπρου.

Εκφράζει τις προσωπικές της ευχαριστίες προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την άμεση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ανταπόκριση και τη διαρκή συνεργασία. «Σε περιόδους αυξημένων προκλήσεων, η καθαρή τοποθέτηση και η έμπρακτη στήριξη ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας και σταθερότητας» υπογραμμίζει.

«Οι δεσμοί μας δεν είναι απλώς ιστορικοί και εθνικοί, είναι δεσμοί ενότητας, αλληλεγγύης και κοινής στρατηγικής πορείας. Κύπρος και Ελλάδα, μαζί, με ψυχραιμία, σοβαρότητα και απόλυτο συντονισμό» τονίζει η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ