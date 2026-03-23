Συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ: Νέος αρχηγός του Λιμενικού ο αντιναύαρχος Χρήστος Κοντορουχάς (βίντεο)

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες διπλωματικές και στρατιωτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή από τους υπουργούς Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και Eθνικής άμυνας Νίκο Δένδια.

Το ΚΥΣΕΑ επέλεξε ως νέο αρχηγό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής τον αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά.

Ο απερχόμενος αρχηγός του Λιμενικού Σώματος αντιναύαρχος Τρύφωνας Κοντιζάς, του οποίου η θητεία κρίνεται ευδόκιμη, αναμένεται να αναλάβει τη νεοσύστατη Γενική Γραμματεία Κρίσιμων Οντοτήτων στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Β» κατά την συζήτηση επισημάνθηκε η εγχώρια συμμετοχή κατά 25% την εγχώριας βιομηχανίας ενώ αδιαπραγμάτευτη είναι η παροχή, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες του «Β» η πρόσβαση της χώρας μας στον πηγαίο κώδικα των οπλικών συστημάτων που θα αγοράζει.

Δένδιας: «Περνάμε σε νέα εποχή»

Η δήλωση του υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Δένδια μετά την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΣΑ έχει ως εξής:

«To ΚΥΣΕΑ σήμερα όσον αφορά τις εισηγήσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας πήρε μια σειρά νομίζω εξαιρετικά σημαντικών αποφάσεων. Καταρχάς όσον αφορά τον αντι-drone, αντιαεροπορικό, αντιβαλλιστικό θόλο της πατρίδας μας, ένα πολύ σημαντικό της «Ασπίδας του Αχιλλέα» με τα πολύ σημαντικά κομμάτια control, νομίζω ότι περνάμε σε νέα εποχή.

Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ μετά από πολλά χρόνια επιτέλους και το πρόγραμμα αυτό θα πραγματοποιηθεί. Θα έχουμε τέσσερα βαπόρια που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες συνθήκες.

Και επίσης τις υποδομές για τα F-35. Θυμίζω ότι το πρώτο F-35 θα παραδοθεί στην χώρα μας το 2028, στις ΗΠΑ και τελευταίο αλλά εξίσου πολύ σημαντικό το ζήτημα της αναβάθμισης των F-16 [Block] 50 σε F-16 Viper. Νομίζω ότι με τα Viper αυτά η Πολεμική Αεροπορία θα υπερβεί κατά πολύ τα 100 και μαζί με τα Rarafe και τα F-35 θα είναι μια από τις πιο ισχυρές αεροπορίες στην Ευρώπη.

Επίσης, δεν αγνοούμε τα βήματα των μεταγωγικών αεροσκαφών. Το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την συντήρηση των C-27, το πρόγραμμα Follow-On Support των C-27.

Όταν αυτή η κυβέρνηση παρέλαβε, θυμίζω ότι η χώρα είχε ή δεν είχε σε χρήση ένα μεταγωγικό αεροπλάνο αυτή την στιγμή η χώρα έχει 12 μεταγωγικά αεροπλάνα. Έχουμε αναστήσει τον στόλο μας.

Αυτό δεν σημαίνει πως η χώρα μας δεν πρέπει να πάει σε μια γενιά δύο, τριών νέων μεταγωγικών αεροσκαφών αλλά αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε στο μέλλον αφού ενημερωθεί και η πολιτική ηγεσία».

