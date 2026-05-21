Τι λένε τα ζώδια σήμερα (21/5)

Κριός

Με τον Ηλιο να περνά στο ζώδιο των Διδύμων στον 3ο οίκο σου, αυξάνεται η διάθεσή σου για μετακινήσεις, επικοινωνία, συναλλαγές και δοσοληψίες. Θα είσαι περισσότερο εξωστρεφής και θα εκφράζεις με άνεση τις απόψεις και τις επιθυμίες σου. Αν υπήρξαν παρεξηγήσεις και προβλήματα στις σχέσεις με τα αδέλφια και τους συγγενείς σου, το επόμενο διάστημα προσφέρεται για να τις εξομαλύνεις, ενώ γενικότερα πολλά από εκείνα που απαρτίζουν την καθημερινότητά σου, θα τα δεις πιο σοβαρά.

Ταύρος

Από σήμερα ο Ηλιος περνά στο ζώδιο των Διδύμων στον 2ο οίκο σου και το αμέσως επόμενο διάστημα θα γίνεις κτητικός/ή τόσο από τα υλικά αγαθά όσο και από τους ανθρώπους που έχεις κοντά σου και θεωρείς κτήμα σου. Θα προκύψουν περισσότερα έξοδα εξαιτίας της καταναλωτικής σου μανίας αλλά και γιατί θα θελήσεις να χαρίσεις στο εαυτό σου πολυτελείς ψυχαγωγικές στιγμές. Θα έχεις και μεγαλύτερο κίνητρο να αυξήσεις τα έσοδα και να νιώσεις περισσότερη ασφάλεια μέσα από τη δουλειά και τις προσωπικές σου προσπάθειες.

Δίδυμοι

Οι διαπροσωπικές σου σχέσεις θα περάσουν από πολλές φάσεις, ωστόσο τις αμέσως επόμενες ημέρες που είναι ο μήνας των γενεθλίων σου με τον Ηλιο σήμερα να περνά στο ζώδιό σου και στον 1ο οίκο σου, θα λάμψεις διά της παρουσίας σου ακόμη και αν χρειαστεί να αλλάξεις την εμφάνισή σου. Περίοδος που θα ασχοληθείς με τις προσωπικές σου επιθυμίες και ανάγκες παραμερίζοντας των υπολοίπων. Θα είσαι κοινωνικός/ή, εξωστρεφής και θα τραβάς εύκολα τα βλέμματα και την προσοχή των άλλων.

Καρκίνος

Με την είσοδο του Ηλιου στους Διδύμους στον 12ο οίκο σου, το αμέσως επόμενο διάστημα, θα θελήσεις να αποσυρθείς από τον πολύ κόσμο και τις κοινωνικότητες. Θα γίνεις περισσότερο μυστικοπαθής, διαισθητικός/ή ευαίσθητος/η και δεκτικός/ή στα εξωτερικά ερεθίσματα του περιβάλλοντός σου. Ενδέχεται να χρειαστεί να φροντίσεις κάποιον/α που θα έχει την ανάγκη σου, ενώ δεν αποκλείεται να έχεις πεσμένη ζωτικότητα. Θα προσπαθείς να αναλύσεις και να εκλογικεύσεις τα μελανά σημεία της ψυχής σου.

Λέων

Ο Ηλιος από σήμερα περνά στο φιλικό ζώδιο των Διδύμων στον 11ο οίκο σου και ξεκινά μια περίοδος που θα επιθυμείς να βρίσκεσαι με ανθρώπους που έχετε κοινά ενδιαφέροντα. Θα γίνεις περισσότερο κοινωνικός/ή και θα θελήσεις να πάρεις μέρος σε συλλογικές δραστηριότητες. Θα δημιουργήσεις νέο κύκλο γνωριμιών με ανθρώπους που μελλοντικά θα σε στηρίξουν, μιας και είναι εποχή που θα θελήσεις να βάλεις νέους στόχους και σχέδια. Θα έχεις περισσότερη αισιοδοξία και διάθεση να κυνηγήσεις όνειρα που μέχρι τώρα έμεναν στάσιμα.

Παρθένος

Με τον Ηλιο να περνά στον 10ο οίκο σου από το ζώδιο των Διδύμων, θα δώσεις βαρύτητα στην αυτοπροβολή σου, στην εξέλιξη και ανάδειξη της καριέρας σου. Θα σου δοθούν ευκαιρίες για νέες προτάσεις συνεργασίας καθώς και για σημαντικές γνωριμίες. Η σχέση σου με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα θα είναι στα καλύτερά της, αρκεί να δείξεις μετριοφροσύνη, σύνεση και φυσικά εργατικότητα. Θα γίνεις περισσότερο κοινωνικός/ή. Θα έχεις μεγαλύτερη φιλοδοξία και διάθεση να οργανώσεις πιο σοβαρά τους επαγγελματικούς σου στόχους.

Ζυγός

Ο Ηλιος από το ζώδιο των Διδύμων περνά στον 9ο οίκο σου και την αμέσως επόμενη περίοδο θα σου φέρει αισιόδοξη διάθεση, ανάγκη για νέες εμπειρίες και περιπέτειες καθώς και την επιθυμία να ασχοληθείς με πολλά και διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να παρακολουθήσεις νέα μαθήματα και σεμινάρια, να θελήσεις να οργανώσεις ένα ταξίδι και γενικότερα, να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες. Θα γίνεις περισσότερο κοινωνικός/ή και με τις γνώσεις σου θα εντυπωσιάζεις τους/ις συνομιλητές/τριές σου.

Σκορπιός

Από σήμερα και για την επόμενη περίοδο ο Ηλιος μέσα από το ζώδιο των Διδύμων στον 8ο οίκο σου, θα ρίξει φως στην πιο εσωτερική και κρυφή πλευρά του εαυτού σου, με αποτέλεσμα να φέρεις στην επιφάνεια συναισθήματα από τα οποία θέλεις να λυτρωθείς. Ενας άλλος τομέας που θα σε απασχολήσει είναι ο οικονομικός και τα χρήματα που έρχονται στην τσέπη σου μέσω άλλων. Ετσι είναι πιθανό να ασχοληθείς με κληρονομικές υποθέσεις, επιδόματα, αποζημιώσεις, κτλ. Στις προσωπικές σου σχέσεις θα αναζητήσεις αληθινή συναισθηματική σύνδεση.

Τοξότης

Το πέρασμα του Ηλιου στο ζώδιο των Διδύμων στον 7ο οίκο σου, θα φέρει στο προσκήνιο τις σχέσεις σου και όλα τα θετικά και αρνητικά τους, θα έρθουν στην επιφάνεια, είτε για να τα διορθώσεις ή ακόμη και για να τα εξαλείψεις. Θα αυξηθεί η κοινωνικότητά σου, θα κάνεις νέες γνωριμίες και θα καλλιεργείς την ομόνοια, την συντροφικότητα και το πνεύμα της συνεργασίας. Θα γίνεις περισσότερο υποχωρητικός/ή και θα δείξεις κατανόηση στις ενδεχομένως εγωιστικές συμπεριφορές των συνεργατών σου.

Αιγόκερως

Ο Ηλιος περνά στο ζώδιο των Διδύμων στον 6ο οίκο σου και το αμέσως επόμενο διάστημα θα σε απασχολήσουν πρακτικά θέματα, γραφειοκρατικές υποθέσεις, θέματα υγείας και εξετάσεις που τυχόν έχεις αμελήσει να κάνεις καθώς και τα εργασιακά σου. Οτιδήποτε αποτελεί την καθημερινή σου ρουτίνα, θα έρθει στο προσκήνιο. Θα δίνεις περισσότερη σημασία σε λεπτομέρειες και μικρά καθημερινά ζητήματα με αποτέλεσμα να αγχώνεσαι εύκολα. Παράλληλα, θα προσπαθήσεις να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου.

Υδροχόος

Με τον Ηλιο να περνά στον 5ο οίκο σου από το ζώδιο των Διδύμων, θα ξεκινήσει μια σχετικά ανέμελη περίοδος που θα δώσεις προτεραιότητα στην ψυχαγωγία σου και σε δημιουργικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Θα περάσεις περισσότερο χρόνο με τα παιδιά σου κάνοντας πράγματα από κοινού και θα παρουσιάσεις ενδιαφέρον για τυχόν επενδύσεις και ρίσκα, γι’ αυτό να είσαι προσεκτικός/ή. Είναι μια περίοδος που μπορεί να φέρει όμορφες στιγμές, αλλά και έντονα συναισθήματα που θα σε παρασύρουν.

Ιχθύες

Με την είσοδο του Ηλιου στο ζώδιο των Διδύμων στον 4ο οίκο σου, το επόμενο διάστημα θα ασχοληθείς με τις υποχρεώσεις που έχεις απέναντι στους γονείς σου και σε πολύ δικούς σου ανθρώπους που αγαπάς και εμπιστεύεσαι. Θα αναπολείς το παρελθόν, θα γίνεις περισσότερο εξαρτημένος/η και συναισθηματικός/ή, με αποτέλεσμα να γίνεις υπερπροστατευτικός/ή και να κολλήσεις επάνω τους σαν στρείδι. Μπορεί να προκύψουν θέματα που αφορούν μετακόμιση, ανακαίνιση ή γενικότερες αλλαγές στον χώρο σου.