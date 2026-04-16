Θεμιστοκλέους: Η Ελλάδα από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που εφαρμόζουν μέτρα προστασίας των ανηλίκων στα social media

Τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη, εξέφρασε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, αναφέροντας ότι πρόκειται για μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. «Η κατάσταση είναι σταθερή, ωστόσο το πρώτο δεκαήμερο είναι κρίσιμο σε τέτοιες περιπτώσεις», πρόσθεσε ο κ. Θεμιστοκλέους. Υπογράμμισε ότι έχει γίνει πολύ καλή ιατρική αντιμετώπιση μέχρι στιγμής, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες πληροφορίες, επικαλούμενος το ιατρικό απόρρητο.

Ο κ. Θεμιστοκλέους μιλώντας στο «MEGANEWS», αναφέρθηκε στην ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από την ανεξέλεγκτη χρήση των social media, στις νέες προσλήψεις μόνιμων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στα κίνητρα για την κάλυψη θέσεων στην περιφέρεια και στα νησιά.

Ο κ. Θεμιστοκλέους τόνισε ότι η προσπάθεια για ηλικιακό περιορισμό στην πρόσβαση στα social media δεν αποτελεί απλώς ένα ρυθμιστικό μέτρο, αλλά ένα ζήτημα δημόσιας υγείας. Όπως ανέφερε: «Η ανεξέλεγκτη χρήση των social media σε πολύ νεαρές ηλικίες έχει συνδεθεί με επιδείνωση ψυχικών καταστάσεων, με αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης, αλλά και με διαταραχές ύπνου, καθώς πολλά παιδιά παραμένουν ξύπνια κάνοντας "scrolling" ακόμη και έως τις 3 ή 4 τα ξημερώματα». Ο υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προχωρούν σε τέτοιου τύπου πρωτοβουλία, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο έχει αγκαλιαστεί θετικά από πολλούς γονείς. Όπως τόνισε: «Στόχος δεν είναι μια τιμωρητική λογική, αλλά η προστασία των παιδιών από έναν ψηφιακό κόσμο που μπορεί να λειτουργήσει επιβαρυντικά για την ψυχική τους υγεία». Παράλληλα, σημείωσε ότι οι γονείς έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των ορίων, αν και αναγνώρισε ότι δεν είναι εύκολο να εφαρμοστεί αυτό στην πράξη, ιδιαίτερα όταν η κοινωνική πίεση είναι ισχυρή. Επισήμανε, επίσης, πως η ενημέρωση και η καθοδήγηση των γονέων και των μαθητών περνά και μέσα από το σχολείο, το οποίο ήδη συμβάλλει σε αυτή την κατεύθυνση.

Αναφορικά με τις νέες προσλήψεις γιατρών και τη στελέχωση του ΕΣΥ, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι το επόμενο διάστημα θα έρθει νέα προκήρυξη για 850 μόνιμες θέσεις γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, η οποία θα αφορά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα.

Ο υφυπουργός Υγείας τόνισε ότι το κλίμα έχει αλλάξει σημαντικά, καθώς σε πολλές προκηρύξεις που στο παρελθόν κατέληγαν άγονες, ακόμη και σε μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής, πλέον καταγράφεται ισχυρό ενδιαφέρον.

Πρόσθεσε ότι στη νέα μεγάλη προκήρυξη, η οποία έρχεται άμεσα, περιλαμβάνονται θέσεις για τα νησιά, ενώ επισήμανε ότι: «Όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, θα εφαρμοστεί και φέτος -σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα- σχέδιο ενίσχυσης των νησιωτικών περιοχών για τους καλοκαιρινούς μήνες», και συμπλήρωσε: «Θα πραγματοποιηθούν μετακινήσεις προσωπικού από τα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως από την Αθήνα, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η θερινή περίοδος. Για κάθε τέτοια μετακίνηση προβλέπεται επιπλέον κίνητρο 2.000 ευρώ, πέραν του μισθού, προκειμένου να καλύπτεται η εποχική εκτίναξη του πληθυσμού που καταγράφεται στα νησιά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες».

ΑΠΕ-ΜΠΕ