Κεραμέως: Το πλεόνασμα επιστρέφει στην κοινωνία - Νέα ενίσχυση για συνταξιούχους και ασφαλισμένους

Όπως αναφέρει, τα μέτρα περιλαμβάνουν νέα ενίσχυση για συνταξιούχους και ασφαλισμένους.
Συγκεκριμένα:
«- Αυξάνεται στα 300 ευρώ καθαρά από 250 ευρώ η ετήσια ενίσχυση που δίνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, κάθε Νοέμβριο και διευρύνονται οι δικαιούχοι κατά 420.000. Πλέον, η ενίσχυση αυτή θα καλύπτει το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.
- Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών οφειλών (έως το τέλος του 2023) προς τον ΕΦΚΑ που δεν έχουν ακόμη ρυθμιστεί».
Στην ανάρτησή της, η κ. Κεραμέως τονίζει: «Όσο βελτιώνονται οι οικονομικοί δείκτες της χώρας, όσο μειώνεται η ανεργία, όσο επεκτείνεται η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, όσο ενισχύεται η συμμόρφωση με τη φορολογική και την ασφαλιστική νομοθεσία, τόσο επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία πολύτιμο πλεόνασμα που δημιουργείται».
ΑΠΕ-ΜΠΕ