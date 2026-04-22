Κεραμέως: Το πλεόνασμα επιστρέφει στην κοινωνία - Νέα ενίσχυση για συνταξιούχους και ασφαλισμένους

«Το πλεόνασμα επιστρέφει στην κοινωνία», υπογραμμίζει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, στην ανάρτησή της σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων στήριξης από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως αναφέρει, τα μέτρα περιλαμβάνουν νέα ενίσχυση για συνταξιούχους και ασφαλισμένους.

Συγκεκριμένα:

«- Αυξάνεται στα 300 ευρώ καθαρά από 250 ευρώ η ετήσια ενίσχυση που δίνεται στους χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, κάθε Νοέμβριο και διευρύνονται οι δικαιούχοι κατά 420.000. Πλέον, η ενίσχυση αυτή θα καλύπτει το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

- Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών οφειλών (έως το τέλος του 2023) προς τον ΕΦΚΑ που δεν έχουν ακόμη ρυθμιστεί».

Στην ανάρτησή της, η κ. Κεραμέως τονίζει: «Όσο βελτιώνονται οι οικονομικοί δείκτες της χώρας, όσο μειώνεται η ανεργία, όσο επεκτείνεται η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, όσο ενισχύεται η συμμόρφωση με τη φορολογική και την ασφαλιστική νομοθεσία, τόσο επιστρέφουμε πίσω στην κοινωνία πολύτιμο πλεόνασμα που δημιουργείται».

