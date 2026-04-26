“Δεν τρομοκρατούμαστε”: Οργή των εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας κατά Κωνσταντοπούλου

Aνακοίνωση για τη σύλληψη του συναδέλφου τους έπειτα από καταγγελία της βουλεύτριας Ζωής Κωνσταντοπούλου και τη διανυκτέρευσή του στο Αστυνομικό Τμήμα της Ομόνοιας εξέδωσαν εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας οι οποίοι καταγγέλλουν το περιστατικό και διαμηνύουν πως “δεν τρομοκρατούμαστε”.

Υπενθυμίζεται ότι, ο επιθεωρητής εργασίας που κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου επρόκειτο να ρυθμίσει την Πέμπτη εργατική διαφορά μεταξύ πρώην εργαζόμενης της Πλεύσης Ελευθερίας και του κόμματος.

“Δεν θα επιτρέψουμε την ποινικοποίηση της άσκησης των καθηκόντων μας! Ο Σύλλογος Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το πρωτοφανές και απολύτως απαράδεκτο περιστατικό που έλαβε χώρα την Πέμπτη 23/04 στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικού Τομέα Αθηνών, κατά τη διαδικασία επίλυσης εργατικής διαφοράς”, αναφέρουν αρχικά στην ανακοίνωσή τους.

Αναφορικά με το περιστατικό, επισημαίνουν: “Κατά τη διάρκεια της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας, και ενώ ο συνάδελφος Επιθεωρητής Εργασίας, Προϊστάμενος του Τμήματος, ασκούσε τα καθήκοντά του στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη, η αστυνομία εισήλθε στον χώρο της υπηρεσίας, κατόπιν κλήσης της βουλεύτριας κας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία παρίστατο ως μέρος της διαδικασίας, και προχώρησε στη σύλληψη του συναδέλφου με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία της εργατικής διαφοράς ήταν σε εξέλιξη και ο συνάδελφος δεν είχε συντάξει το Πόρισμά του για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο συνάδελφος οδηγήθηκε στο Α.Τ. Ομονοίας, όπου και παρέμεινε όλο το βράδυ, χωρίς να γνωρίζει το ακριβές περιεχόμενο των κατηγοριών που του αποδίδονταν, ενώ την επόμενη οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου αφέθηκε ελεύθερος και ορίστηκε προκαταρκτική εξέταση.

Το ΔΣ του Συλλόγου μας και της ΟΣΥΠΕ στάθηκε σε όλη αυτή την περιπέτεια δίπλα στον συνάδελφο τόσο στα δικαστήρια της Ευελπίδων όσο και κατά τη διάρκεια της κράτησής του στο Αστυνομικό τμήμα Ομονοίας όπου παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου. Ενημερώσαμε το συνάδελφο πως είχε τη δυνατότητα, εφόσον φυσικά το επιθυμούσε, να εκπροσωπηθεί από εξειδικευμένους δικηγόρους που συνεργάζονται με την ΑΔΕΔΥ, ώστε να μην επιβαρυνθεί με τα σχετικά έξοδα”.

