Ανδρουλάκης: Ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της ΝΔ πρέπει να γίνουν παρελθόν

Σε εκδήλωση για τις ενεργειακές κοινότητες στο Αρκαλοχώρι του Ηρακλείου Κρήτης παραβρέθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, από όπου δήλωσε ότι «ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν παρελθόν».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως «ο πρωθυπουργός και σήμερα, με την ανάρτησή του, ζητά από τον ελληνικό λαό μια τρίτη ευκαιρία. Τρίτη ευκαιρία γιατί κατάφερε να έχουν οι Έλληνες πολίτες τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη; Τρίτη θητεία γιατί μια νέα οικογένεια δεν μπορεί να βρει σπίτι με χαμηλό ενοίκιο; Τρίτη θητεία γιατί η δημόσια υγεία και η δημόσια παιδεία είναι σε "καλή" κατάσταση;».

«Ζητώ από τους Έλληνες να μας εμπιστευτούν για να κάνουμε μαζί την αναγκαία πολιτική αλλαγή. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και εθνική αξιοπρέπεια», τόνισε, επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή που έγινε πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ έθεσε δύο ζητήματα: «Την κοινωνική κατοικία και το πλαφόν στα ενοίκια για να έχουμε χαμηλότερο κόστος ζωής, αλλά και το ζήτημα της δίκαιης, πράσινης, ενεργειακής μετάβασης».

Κατηγόρησε, δε, τη ΝΔ ότι «έδωσε στους ισχυρούς ολιγάρχες τον ενεργειακό χώρο». «Έχουμε ελάχιστες πραγματικές ενεργειακές κοινότητες. Και γι' αυτό τιμά το Αρκαλοχώρι η σημερινή εκδήλωση. Οι ενεργειακές κοινότητες είναι ένα εργαλείο των κοινωνιών για χαμηλό κόστος παραγωγής, για χαμηλό κόστος ζωής», σημείωσε.

Σε ερώτηση για τον κατακερματισμό της αντιπολίτευσης, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε πως «είναι στο χέρι του ελληνικού λαού να επιλέξει κόμματα με πρόγραμμα, που μπορούν να φέρουν την πραγματική αλλαγή στον τόπο. Και αν μας τιμήσουν οι πολίτες, να είναι σίγουροι ότι αυτή η πολιτική αλλαγή θα έρθει».

ΑΠΕ-ΜΠΕ