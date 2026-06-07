Γεωφυσική έρευνα στην Τραχήλα

Σε 10 μήνες θα ολοκληρωθεί η “Τεχνικογεωλογική - γεωφυσική έρευνα οικιστικής περιοχής Τραχήλας”, που εκπονεί η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), με προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Δυτικής Μάνης.

Τη συγκεκριμένη τροποποίηση της σύμβασης, όσον αφορά τον χρόνο υλοποίησης, υπέγραψαν ο δήμαρχος Δυτικής Μάνης Γιώργος Χιουρέας και ο γενικός διευθυντής της ΕΑΓΜΕ Διονύσιος Γκούτης.

Να υπενθυμίσουμε ότι σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι η από κοινού (Δήμος Δυτικής Μάνης και ΕΑΓΜΕ) διεξαγωγή μελέτης για τη διερεύνηση και οριοθέτηση κατά το δυνατόν των προβληματικών περιοχών λόγω εγκοίλων (σπηλαιώσεις), που είναι πιθανό να επεκτείνονται και στον υποθεμέλιο χώρο της πλησιέστερης προς την ακτογραμμή οικιστικής περιοχής του οικισμού Τραχήλας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης που θα προκύψουν από την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης θα αξιοποιηθούν από το Δήμο Δυτικής Μάνης, προκειμένου να υλοποιηθούν μέτρα αντιμετώπισης και προστασίας των προβλημάτων περιοχών στον οικισμό Τραχήλας.