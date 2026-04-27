Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα έχει κάνει εντυπωσιακή δουλειά όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 1990

Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, Teresa Ribera στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε μεταξύ άλλων την ανάγκη ρεαλιστικής προσέγγισης στην πράσινη μετάβαση για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την προστασία κοινωνικής συνοχής. Χαρακτήρισε πολύ ενδιαφέρουσα την περίοδο που διανύουμε, κατά την οποία διεξάγονται πολλές συζητήσεις για την πορεία προς την περαιτέρω απανθρακοποίηση της οικονομίας μας και σημείωσε:

«Όταν κοιτάζω τα στοιχεία, πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει κάνει εντυπωσιακή δουλειά όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με το 1990. Μαζί με άλλες χώρες του Νότου, συμπεριλαμβανομένης της Ισπανίας, είμαστε πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας και τόνισε:

«Ο πραγματικός αντίκτυπος είναι ορατός στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι πολύ χαμηλότερες από αυτές των γειτόνων μας. Έχουμε γίνει καθαροί εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Παλαιότερα ήμασταν καθαροί εισαγωγείς. Έχουμε απομακρυνθεί εντελώς από τον λιγνίτη, κάτι που δεν ισχύει για πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και συνεχίζουμε, φυσικά, να χρησιμοποιούμε το φυσικό αέριο για το βασικό φορτίο ενέργειας. Πιστεύω, λοιπόν, ότι έχουμε κάθε λόγο να συνεχίσουμε σε αυτόν τον δρόμο. Είναι καλό για το περιβάλλον, είναι καλό για την κλιματική αλλαγή, αλλά έχει νόημα και από οικονομική άποψη».

Και κατέληξε:

«Αλλά υπάρχει μια γενική αίσθηση -και συμφωνώ με αυτή- στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι χρειάζεται να δούμε τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στο πλαίσιο στήριξης της βιομηχανίας μας και διατήρησης της κοινωνικής συνοχής».

Από την πλευρά της η κ.Ribera επικρότησε τα όσα είπε ο κ.Μητσοτάκης και τόνισε ότι «σήμερα συνειδητοποιούμε ότι δεν μιλάμε μόνο για κλιματικούς λόγους, αλλά και για την οικονομική απόδοση, την οικονομική ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μας στο μέλλον. Και το μυστικό είναι πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να προωθούμε μια διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες, όπως ενδέχεται να εξελίσσονται, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χάσουμε την κατεύθυνση που ακολουθούμε, αλλά ότι θα εισαγάγουμε τις αναπροσαρμογές και την ευελιξία που ενδεχομένως χρειαστούμε».

Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει επιτελέσει πολύ εντυπωσιακό έργο τα τελευταία 20 χρόνια, μέσω βαθέος μετασχηματισμού του συστήματος και σημείωσε: «Υπάρχουν πεδία όπου η ενότητα και η συνέπεια, παγκοσμίως, καθώς και η παροχή χώρου για την πολυμέρεια και η διατήρηση του πλαισίου, είναι ιδιαίτερα δύσκολες προς το παρόν. Προσπαθούμε, λοιπόν, να βρούμε πώς να συμβιβάσουμε αυτή τη διπλή οπτική. Διότι πιστεύω ότι είναι επίσης σημαντικό να διατηρήσουμε και να υπερασπιστούμε το γεγονός ότι η Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη ή τους Ευρωπαίους βιομήχανους, αλλά και για άλλους, και να δείξουμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με συνέπεια τις διάφορες προκλήσεις. Κάτι που δεν είναι εύκολο όταν άλλοι δεν ευνοούν τόσο πολύ τη συνεργασία, αλλά έχουν πιθανώς μια πιο συναλλακτική προοπτική ως προς τον τρόπο χρήσης των εργαλείων τους».

ΑΠΕ-ΜΠΕ