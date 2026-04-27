Fuel Pass: Έως την Πέμπτη οι αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ

Ανοιχτή έως και την Πέμπτη (30/4) θα παραμείνει για το σύνολο των δικαιούχων, ανεξαρτήτως ΑΦΜ, η πλατφόρμα του Fuel Pass.

Υπενθυμίζεται ότι οι πληρωμές ολοκληρώνονται εντός 48 ωρών από την έγκριση της αίτησης. Ωστόσο, όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση τις πρώτες δύο ημέρες, λόγω τραπεζικών αργιών, θα δουν τα χρήματα να καταβάλλονται την επόμενη εβδομάδα.

Οι αιτήσεις πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω ΚΕΠ για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, εφόσον είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας. Προϋπόθεση αποτελεί το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα για το 2024: έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης. Τα όρια αυτά αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες, το όριο διαμορφώνεται στις 39.000 ευρώ, με αντίστοιχη προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά εξαρτώμενο μέλος.

Ποσά ενίσχυσης

Τα ποσά του Fuel Pass 2026 διαφοροποιούνται ανάλογα με το όχημα, την περιοχή κατοικίας και τον τρόπο πληρωμής:

Ιδιοκτήτες ΙΧ (υπόλοιπη Ελλάδα): 50€ με ψηφιακή κάρτα ή 40€ μέσω τραπεζικής κατάθεσης

Ιδιοκτήτες ΙΧ (νησιά και παραμεθόριες περιοχές): 60€ με ψηφιακή κάρτα ή 50€ μέσω τραπεζικής κατάθεσης

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (υπόλοιπη Ελλάδα): 30€ με ψηφιακή κάρτα ή 25€ μέσω τραπεζικής κατάθεσης

Ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών/μοτοποδηλάτων (νησιά και παραμεθόριες περιοχές): 35€ με ψηφιακή κάρτα ή 30€ μέσω τραπεζικής κατάθεσης

Η ψηφιακή κάρτα θα παραμείνει ενεργή έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Πηγή: www.news247.gr