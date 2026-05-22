Υποκλοπές: Με όριο 151 η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής (Βίντεο)

Ανέβηκαν οι τόνοι στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής που ζητά τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών και τον έλεγχο των ενεργειών της ΕΥΠ.

Μετά την πρόταση της ΝΔ ότι η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών θα εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120, όπως ήταν το αίτημα της αντιπολίτευσης ο Νίκος Ανδρουλάκης προανήγγειλε σύμφωνα με το reader την αποχώρησή του.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, ο υπουργός Μάκης Βορίδης έθεσε παρεμπίπτον ζήτημα, επικαλούμενος συνταγματικές διατάξεις και υποστηρίζοντας ότι για τη συγκρότηση εξεταστικής για τις μυστικές υπηρεσίες απαιτούνται 151 ψήφοι και όχι 120, όπως ανέφερε η αντιπολίτευση.

Η θέση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «κακοποιεί τη Δημοκρατία για να διατηρήσει την εξουσία», εξαπολύοντας παράλληλα σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο χαρακτήρισε «Νίξον της Ελλάδας».

Από την πλευρά του, ο κ. Βορίδης απάντησε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα διαχείρισης του απορρήτου της διαδικασίας, αναφερόμενος και στη στάση του κατά τη μυστική συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, ενώ υποστήριξε ότι ο κ. Ανδρουλάκης είναι «ακατάλληλος για θέματα εθνικής ασφάλειας».

Τελικά, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε από τη διαδικασία.

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το κόμμα του δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει «το θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κ. Βορίδη», κάνοντας λόγο για «αγώνα αρχών και αξιών» υπέρ της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, κάνοντας λόγο ακόμα και για «προδοσία».

«Η δημοκρατική παράταξη θα αγωνιστεί για να λάμψει το φως της αλήθειας. Και θα λάμψει το φως της αλήθειας. Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν. Η δημοκρατία θα νικήσει», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία «θα ηττηθεί», όπως είπε χαρακτηριστικά.