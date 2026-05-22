Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο: «Το αταίριαστο ζευγάρι» το Σαββατοκύριακο στην Καλαμάτα

Το πιο ξέφρενο πάρτι χωρισμού θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο και την Κυριακή, στο Πνευματικό Κέντρο, στις 9.15 μ.μ. Η παράσταση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και με την υποστήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. «Σας περιμένουμε όλους για συμπαράσταση…γιατί οι καλοί χωρισμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Η Φλωρεντία μόλις χώρισε. Η Ολυμπία την περιμάζεψε. Και κάπου εκεί ξεκινά η πιο ξεκαρδιστική συγκατοίκηση που έγινε ποτέ. Δύο εντελώς διαφορετικοί χαρακτήρες, ένα σπίτι που γίνεται πεδίο μάχης και ένα ντόμινο απίθανων καταστάσεων συνθέτουν μια κωμωδία για τη φιλία, τις σχέσεις και το πώς μαζεύεις τα κομμάτια σου για να πας παρακάτω», αναφέρει το κάλεσμα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Παύλος Μάτεσις. Σκηνοθεσία: Πάνος Ηλιόπουλος. Σκηνικά - κοστούμια: Βενετσάνος Μπαλόπουλος. Χορογραφία: Μαρκέλλα Τζαφέρη, Πάνος Ηλιόπουλος. Μουσική επιμέλεια - φωτισμοί: Πάνος Ηλιόπουλος. Βίντεο: Ανδρέας Καρασπήλιος. Φωτογραφίες promo: Κάλλι Κολόζη. Φωτογραφίες παράστασης: Χρήστος Κανακόπουλος. Σχεδιασμός αφίσας: Μάνος Κανταλάς. Φροντιστήριο: Αλεξάνδρα Τσούλου. Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Κατσίβελας. Χτενίσματα: Penka Georgieva. Μεταποιήσεις: Νέντα Σαράντου. Φωτιστικές και ηχητικές εγκαταστάσεις: Χρήστος Κουτσαϊμάνης - Ksound. Χειρισμός φωτισμού - ήχου: Γιάννης Γιάνναρος. Γραφιστική επιμέλεια προγράμματος - εκτυπώσεις: Αντώνης Μπίτσικας / Ankopress. ΔΙΑΝΟΜΗ Ελισάβετ Αγγελινά, Θοδωρής Γαβρίλης, Αντώνης Δημητρόπουλος, Γιώργος Ερμείδης, Γιούλα Ζαχαροπούλου, Γιάννης Καραμπάτσος, Τάκης Μπίτσικας, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Ειρήνη Παπαχριστοφίλου, Ελένη Πετροπούλου, Δώρα Σαραντάρη, Πέγκυ Σαράντου, Ράινα Τσούτσια. Για κρατήσεις, καλέστε στο 6944684705.