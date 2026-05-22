Navarino Agora: Ερχεται το PLAYMOBIL Odyssey Experience

Η Navarino Agora φιλοξενεί το PLAYMOBIL Odyssey Experience το Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 4μ.μ. έως τις 8μ.μ. και την Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 11π.μ. έως τις 4μ.μ., με ελεύθερη είσοδο και συμμετοχή για όλους. Το θεματικό διήμερο προσκαλεί τους μικρούς επισκέπτες να ανακαλύψουν τον μυθικό κόσμο της Οδύσσειας μέσα από το παιχνίδι και τη φαντασία.

Στο Playmobil Kids Playpark, τα παιδιά γίνονται πρωταγωνιστές στο ταξίδι του Οδυσσέα και συμμετέχουν σε διαδραστικές εμπειρίες και δημιουργικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστικούς σταθμούς που συνδέουν το παιχνίδι με τον μύθο. Οι ήρωες της Οδύσσειας ζωντανεύουν μέσα από ένα διαδραστικό show με performers, ενώ η εμπειρία ολοκληρώνεται με meet & greet για φωτογραφίες με τους χαρακτήρες. Παράλληλα, λειτουργεί ζώνη διαδραστικού παιχνιδιού με δοκιμασίες στόχου εμπνευσμένες από τη συνάντηση με τον Κύκλωπα, καθώς και σταθμός face painting, όπου οι μικροί φίλοι μεταμορφώνονται σε πολεμιστές και χαρακτήρες του μύθου. Στα δημιουργικά εργαστήρια, τα παιδιά σχεδιάζουν τη δική τους ασπίδα, μαθαίνουν την τέχνη του origami κατασκευάζοντας το καράβι του Οδυσσέα και πλαθουν τον δικό τους κόσμο με πλαστελίνη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, η Navarino Agora γεμίζει με καλοκαιρινή ατμόσφαιρα και μουσική από DJ sets με παιδικά τραγούδια, ενώ τα εστιατόρια προσφέρουν ειδικά μενού για παιδιά. Σημειώνεται ότι το PLAYMOBIL kids Play Park θα παραμείνει ανοικτό στη Navarino Agora έως τις 15 Οκτωβρίου 2026, αποτελώντας έναν μόνιμο θεματικό χώρο δημιουργικής απασχόλησης. Παράλληλα, οι μικροί επισκέπτες από 6 ετών και πάνω έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αθλητικά προγράμματα στην Costa Navarino, όπως το NBA Basketball School και μαθήματα padel στο Mouratoglou Tennis Center. Στο Sandcastle, για παιδιά 4 έως 12 ετών, προσφέρεται η βιωματική εμπειρία «Find your Greek Hero», ενώ το Westin Resort Costa Navarino διαθέτει πλήρεις υποδομές φιλοξενίας και αναψυχής για οικογένειες, με υδάτινο πάρκο και εξειδικευμένα προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης.