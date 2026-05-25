Κρήτη: Εν ενεργεία αντιδήμαρχος στους συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ (βίντεο)

Ως βασικός παίκτης χαρακτηρίζεται αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης στο κύκλωμα που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για εν ενεργεία αντιδήμαρχο, ο οποίος κατά πληροφορίες, ήταν υπεύθυνος ΚΥΔ και χαρακτηρίζεται ως ισχυρός παίκτης του κυκλώματος.

Ο άνδρας μαζί με άλλους 19 έχουν συλληφθεί για την υπόθεση μετά από αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη.

Τα μέλη της οργάνωσης κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στην απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση για την είσπραξη επιδοτήσεων.

Οπως αναφέρθηκε και νωρίτερα για το πώς λειτουργούσε το κύκλωμα, οι ιδιοκτήτες ΚΥΔ που εργάζονταν για το κύκλωμα ήταν αυτοί που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση, και έδιναν την πληροφορία στα δύο αδέλφια λογιστές που ήταν στο Ηράκλειο για να κάνουν όλες τις κινήσεις.

Η ζημιά ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ

Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. εστιάστηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου και μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι Κ.Υ.Δ. Το παράνομο οικονομικό όφελος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ξεπερνά τα 3.000.000 ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης αναμένονται ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ.

