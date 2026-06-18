Μητσοτάκης για Posokanei: H αγορά γνωρίζει πλέον ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «πριν πληρώσεις στο σούπερ μάρκετ, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου».

Το σημαντικό είναι ότι οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση, τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι «προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας, αποτελεί, όμως, ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της ακριβείας».

«Το πιο σημαντικό είναι ότι η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινα και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται να γίνει πιο ανταγωνιστική» καταλήγει ο πρωθυπουργός στο βίντεό του για το PosoKanei.