Μιχαηλίδου: Ο ψηφιακός εγγραμματισμός είναι εργαλείο ελευθερίας και αυτονομίας

Το Γ’ ΚΑΠΗ Κηφισιάς, όπου λειτουργεί Κόμβος Ψηφιακής Ενδυνάμωσης ηλικιωμένων, επισκέφθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και βουλευτή Βορείου Τομέα Αθηνών, Κωστή Χατζηδάκη και τον δήμαρχο Κηφισιάς, Βασίλη Ξυπολυτά.

Το πρόγραμμα «Όλοι Digital – Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων και των Ατόμων με Αναπηρία» απευθύνεται σε πολίτες άνω των 65 ετών και σε Άτομα με Αναπηρία. Μέσα από οργανωμένα μαθήματα, οι συμμετέχοντες αποκτούν βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να επικοινωνούν ψηφιακά, να πλοηγούνται με ασφάλεια στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιούν υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως το gov.gr, και να εξυπηρετούνται με περισσότερη αυτονομία και σιγουριά.

Ειδικότερα, στο Γ’ ΚΑΠΗ Κηφισιάς λειτουργούν δύο τμήματα, με 15 συμμετέχοντες το κάθε ένα. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και ο δήμαρχος Κηφισιάς παρακολούθησαν από κοντά την εκπαιδευτική διαδικασία, συνομίλησαν με τους συμμετέχοντες και ενημερώθηκαν για την πορεία των μαθημάτων.

Οι ωφελούμενοι περιέγραψαν στον Κωστή Χατζηδάκη τις πρακτικές γνώσεις που απέκτησαν μέσα από το πρόγραμμα, από την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών έως τις ηλεκτρονικές πληρωμές. Ένας από τους συμμετέχοντες ανέφερε ότι χαίρεται που δεν χρειάζεται πια να ζητά συνεχώς βοήθεια από τα εγγόνια του για να χειριστεί απλές ψηφιακές διαδικασίες.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε ότι «γίνεται πολύ καλή δουλειά με το πρόγραμμα για τις ψηφιακές δεξιότητες των ηλικιωμένων, σε 200 ΚΑΠΗ και άλλες κοινωνικές δομές σε όλη την Ελλάδα. Εδώ είδα τους ηλικιωμένους που συμμετείχαν στο πρόγραμμα πραγματικά ενθουσιασμένους. Είναι και ένα μήνυμα να μπουν κι άλλοι σε αυτό το πρόγραμμα, διότι η ζωή μας έχει αλλάξει. Η ψηφιακή επανάσταση είναι εδώ, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη χτυπήσει την πόρτα μας. Άρα, όσο πιο γρήγορα ανταποκριθούμε όλοι, το κράτος, οι επιχειρήσεις, οι νεότερες ηλικίες, αλλά και οι ηλικιωμένοι, σε αυτήν την πρόσκληση, τόσο καλύτερα για την Ελλάδα».

Από την πλευρά της, Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε ότι «ο ψηφιακός εγγραμματισμός είναι εργαλείο ελευθερίας και αυτονομίας. Αυτό δίνουμε στις γιαγιάδες και στους παππούδες μας, αυτό δίνουμε στα Άτομα με Αναπηρία και αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε. Οι ηλικιωμένοι συμπολίτες μας δεν υστερούν σε ικανότητες. Αυτό που συχνά τους λείπει είναι η γνώση, η εξοικείωση και η σιγουριά απέναντι στην τεχνολογία. Διαπιστώνουμε, πλέον, ότι η συνέχιση του προγράμματος αποτελεί οριζόντιο αίτημα. Έχοντας δει από κοντά τον ενθουσιασμό και την πρόοδο των συμμετεχόντων στους Κόμβους Ψηφιακής Ενδυνάμωσης, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι το πρόγραμμα θα έχει συνέχεια».

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και εντάσσεται στη συνολική πολιτική του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τη μείωση του ψηφιακού αποκλεισμού και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην ψηφιακή γνώση και εκπαίδευση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.