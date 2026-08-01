Λαγκάδια: Ο αναπληρτής περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος στο Εργαστήριο Τέχνης της Πέτρας

Τη διατήρηση και τη μεταλαμπάδευση της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας στις επόμενες γενιές έθεσε ως βασικό στόχο ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Πελοποννήσου Χρήστος Λαμπρόπουλος, κατά τη συμμετοχή του στην εκδήλωση του 8ου Εργαστηρίου της Τέχνης της Πέτρας στα Λαγκάδια.

Ο Χρήστος Λαμπρόπουλος συμμετείχε την Πέμπτη στην εκδήλωση του σωματείου «Άνθη της Πέτρας» και συνεχάρη τους εκπαιδευόμενους, τους εκπαιδευτές και όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά την προσπάθεια διατήρησης και διάδοσης της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα Λαγκάδια αποτελούν τόπο με διεθνή ακτινοβολία, χάρη στην ιστορική παρακαταθήκη των Λαγκαδινών μαστόρων.

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης επισήμανε ότι η περιφερειακή αρχή εργάζεται συστηματικά για την ενίσχυση της συγκεκριμένης προσπάθειας, μέσω προγραμματικών συμβάσεων με το υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Οπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία μόνιμων δομών εκπαίδευσης, ώστε νέοι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να μάθουν και να συνεχίσουν την τέχνη της πέτρας.

Κατά την τοποθέτησή του αναφέρθηκε επίσης στη χρηματοδότηση ύψους 6,73 εκατ. ευρώ για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές στη Γορτυνία, μετά την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την περιοχή.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Χρήστος Λαμπρόπουλος συνομίλησε με κατοίκους, επαγγελματίες και τους συμμετέχοντες στο Εργαστήριο της Τέχνης της Πέτρας, ακούγοντας τους προβληματισμούς τους και ανταλλάσσοντας απόψεις για τις προοπτικές ανάπτυξης της Γορτυνίας μέσα από την ανάδειξη της πολιτιστικής της κληρονομιάς.