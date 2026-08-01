Ο Δημήτρης Τζαμουράνης στην επετειακή έκθεση «Μέτοικοι» στη Σύρο

Με το έργο του «Decameron 2020» συμμετέχει ο σπουδαίος Καλαματιανός ζωγράφος Δημήτρης Τζαμουράνης στη μεγάλη ομαδική έκθεση «Μέτοικοι – Μετάβαση / Ένταξη / Δημιουργία», η οποία εγκαινιάζεται σήμερα Σάββατο στην Πινακοθήκη Κυκλάδων, στην Ερμούπολη της Σύρου.

Η έκθεση διοργανώνεται από τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, στο πλαίσιο του επετειακού προγράμματος για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ίδρυση της Ερμούπολης, και αντλεί έμπνευση από την ιστορία της πόλης ως τόπου μετάβασης, συνάντησης διαφορετικών πολιτισμών, ένταξης και δημιουργίας.

Μέσα από τα έργα σημαντικών εκπροσώπων της σύγχρονης ελληνικής τέχνης αναδεικνύονται η διαχρονική ταυτότητα της Ερμούπολης, η πολυπολιτισμική της φυσιογνωμία και η ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά της.

Στην έκθεση λαμβάνουν επίσης μέρος οι Απόστολος Γεωργίου, Μαρία Γιαννακάκη, Στέφανος Δασκαλάκης, Αχιλλέας Δρούγκας, Γιώργος Λάππας, Τάσος Μισούρας, Ράνια Ραγκού, Γιώργος Ρόρρης, Edouard Sakayan, Παύλος Σάμιος και Μαρία Φιλοπούλου. Την επιμέλεια και τον συντονισμό έχει αναλάβει ο Γιώργος Αλτούβας.

Η νέα αυτή παρουσία του Δημήτρη Τζαμουράνη έρχεται σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο για τον Καλαματιανό καλλιτέχνη. Υπενθυμίζεται ότι ο Χώρος Τέχνης «A49» παρουσιάζει έως τις 20 Αυγούστου την ομαδική έκθεση «Ο Κήπος των Επίγειων Απολαύσεων», σε δική του επιμέλεια.

Στην έκθεση του «A49» συμμετέχουν έντεκα καλλιτέχνες που ζουν και δημιουργούν στο Βερολίνο, παρουσιάζοντας ζωγραφικά, γλυπτικά, φωτογραφικά και μικτών μέσων έργα. Οι δύο εκθέσεις επιβεβαιώνουν τη συνεχή και ουσιαστική παρουσία του Δημήτρη Τζαμουράνη στη σύγχρονη εικαστική δημιουργία, τόσο μέσα από το προσωπικό του έργο όσο και μέσα από την επιμελητική του δραστηριότητα.