O Γρ. Δημητριάδης μιλά στον Θανάση Λάλα για όλα: Την πολιτική διαδρομή του, τη θητεία στο Μαξίμου, τις κόντρες με επιχειρηματίες

Ο Γρ. Δημητριάδης μιλά για πρώτη φορά δημόσια για όλους και για όλα και σπάει τη σιωπή του μιλώντας στον γνωστό δημοσιογράφο Θανάση Λάλα και στο νέο κανάλι του στο ΥouΤube.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους απέφευγε τα φώτα της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Μέγαρο Μαξίμου ως γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη.

Μιλά για τη φιλοσοφική διάσταση της εξουσίας, τις παθογένειες της ελληνικής και ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, την τοξικότητα της πολιτικής ζωής, τις κόντρες με τους επιχειρηματίες, τη δύναμη των social media, αλλά και τις προσωπικές του αναμνήσεις από τους δύο παππούδες του, με ιδιαίτερη έμφαση στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη: Αναφέρεται στη φιλελεύθερη στάση ζωής του, τα μαθήματα που του κληροδότησε και τις συναντήσεις τους στην οδό Αραβαντινού.

Δείτε τη συνέντευξη του Γρ. Δημητριάδη στον Θ. Λάλα. Προβάλλεται σε πέντε επεισόδια στο πλαίσιο της σειράς «Portraits: Life Stories»:

Για τον πολυσυζητημένο σκηνικό και τον δημόσιο τσακωμό στο ΟΑΚΑ, τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας, τα «όχι» που είπε κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας:

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης μιλά για το παρασκήνιο της απόφασής του να σταθεί πολιτικά στο πλευρό του θείου του, Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί της Ντόρας Μπακογιάννη:

Για τη σχέση της πολιτικής εξουσίας με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, τη γραφειοκρατία του κράτους, το δημογραφικό και το μεταναστευτικό ζήτημα:

Για το ζήτημα των υποκλοπών, τη στάση του και την ανάληψη της πολιτικής ευθύνης, αλλά και τη θέση του για τη λειτουργία της δικαιοσύνης και τον ρόλο του “αντ’ αυτού” στη διοίκηση:

Πηγή: real.gr / ieidiseis.gr