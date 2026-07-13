Μ. Χρυσοχοΐδης: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά

Στην πολύχρονη και συστηματική έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας για την υπόθεση της Marfin, καθώς και στην ανάγκη να ολοκληρώσει η Δι

καιοσύνη απερίσπαστη το έργο της, χωρίς σενάρια και υπερβολές, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 100,3.

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι η σχετική δικογραφία αποτελεί αποτέλεσμα επίμονης και μεθοδικής εργασίας έμπειρων αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και επιστημόνων της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι εργάστηκαν επί δύο χρόνια, αξιολόγησαν το σύνολο των διαθέσιμων στοιχείων και κατέθεσαν τη δικογραφία στις δικαστικές Αρχές. Παράλληλα, εξήρε το έργο των αστυνομικών υπηρεσιών για την άμεση εξιχνίαση της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, ενώ, αναφερόμενος στο περιστατικό του Άργους, τόνισε ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση και θεμελιώδη αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναφερόμενος στη διερεύνηση της υπόθεσης της Marfin, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε:

«Όλα αυτά τα μυθεύματα και τα σενάρια που διατυπώνονται τις τελευταίες ημέρες, προκαλούν απορία. Είναι σαν να μην έχουμε διδαχθεί από μεγάλες υποθέσεις του παρελθόντος, όπως εκείνες της "17 Νοέμβρη" και του "ΕΛΑ", οι οποίες παρέμειναν ανεξιχνίαστες για δεκαετίες.

Οφείλουμε να εξετάσουμε τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα και με ποιον τρόπο μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη, μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της Δημοκρατίας, χωρίς να αναπτύσσεται ξανά μια ατελείωτη σεναριολογία.

Το ζητούμενο είναι πολύ συγκεκριμένο: οι ύποπτοι παραπέμπονται στον Εισαγγελέα και στον Ανακριτή, παρουσιάζουν τους ισχυρισμούς τους και η Δικαιοσύνη, στο πλαίσιο των νόμων, λαμβάνει τις αποφάσεις της. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.

Στην υπόθεση της Marfin έχουν κατά καιρούς γίνει λάθη και κακοί χειρισμοί. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να σημαίνει ότι οι έρευνες πρέπει να σταματούν ή ότι η Δημοκρατία δεν πρέπει να αναζητεί την αλήθεια και να αποδίδει δικαιοσύνη.

Το 2024 αφαίρεσα τη δικογραφία από την Υπηρεσία που τη χειριζόταν μέχρι τότε και την παρέδωσα στο λεγόμενο ελληνικό FBI, στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής, στο Ανθρωποκτονιών. Αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας που ξέρουν να διεισδύουν σε μια υπόθεση και σιγά σιγά "χτίστηκε" η δικογραφία. Πρόκειται για ικανούς ανθρώπους, που διαθέτει η Ελληνική Αστυνομία και αποτελούν κόσμημα για το ελληνικό Δημόσιο.

Η δικογραφία δεν σχηματίστηκε εξαιτίας κάποιου ανώνυμου ηλεκτρονικού μηνύματος, ούτε μέσα από υποτιθέμενες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως ακούγεται. Αυτά είναι μυθεύματα.

Τα συμπεράσματα αυτά τίθενται πλέον στην κρίση της Ανάκρισης και της Εισαγγελίας. Όλα τα υπόλοιπα σενάρια και μυθεύματα δεν βοηθούν ούτε την έρευνα, ούτε την αναζήτηση της αλήθειας».

Σε ό,τι αφορά τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις συλλήψεις, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε:

«Όλες οι απόψεις είναι απολύτως σεβαστές. Έχουμε Δημοκρατία και κράτος δικαίου. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι είναι αυτή τη στιγμή κατηγορούμενοι και το σύνολο του υλικού έχει κατατεθεί στον Εισαγγελέα και στον Ανακριτή.

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή συγκεκριμένοι ύποπτοι, οι οποίοι θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη, σύμφωνα με την ποινική δικονομία και τον ποινικό νόμο. Η Δικαιοσύνη θα αξιολογήσει τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί και θα αποφασίσει ό,τι κρίνει.

Χρειάζεται ψυχραιμία, σοβαρότητα και σεβασμός στη δικαστική διαδικασία, χωρίς μεγάλα λόγια, υπερβολές ή αυθαίρετα συμπεράσματα και, ασφαλώς, με πλήρη σεβασμό στα δικαιώματα των κατηγορουμένων».

Μιλώντας για τις δολοφονικές πράξεις στη Marfin και υπογραμμίζοντας ότι, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές στο πλαίσιο άσκησης βίας, πλήττεται η Δημοκρατία, ο υπουργός ανέφερε:

«Οι δολοφονικές αυτές πράξεις πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο μεγάλης κοινωνικής αναταραχής και ανωμαλίας για τον τόπο. Εκείνη την ημέρα, ακόμη και τα σωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής αντιμετώπισαν δυσκολίες στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το κτίριο και να σώσουν ανθρώπινες ζωές.

Όταν η Δημοκρατία είναι τραυματισμένη, τραυματίζεται ταυτόχρονα και το κοινωνικό συμβόλαιο. Η Δημοκρατία οφείλει πάντοτε, μέσα στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, να αποδίδει δικαιοσύνη όταν διαπράττονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές».

Αναφερόμενος στη δολοφονική επίθεση, με γκαζακια σε στελέχη της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε:

«Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης είναι μια τρέχουσα υπόθεση, όπου έγινε εξαιρετική δουλειά από την Ελληνική Αστυνομία. Όλες οι εμπλεκόμενες αστυνομικές Υπηρεσίες σχημάτισαν μια πρότυπη και ιδιαίτερα ολοκληρωμένη δικογραφία.

Οι συγκεκριμένοι ύποπτοι παραπέμπονται στον Εισαγγελέα και στον Ανακριτή και οι δικαστικές Αρχές θα λάβουν τις αποφάσεις τους».

Τέλος, σχετικά με το περιστατικό στο Άργος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη δήλωσε:

«Η Αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αστυνομικοί δεν λειτούργησαν σωστά. Υπερέβησαν τα όρια, δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε η ζωή ενός νέου ανθρώπου.

Υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες εμπλοκής και οι νόμοι για τη χρήση των όπλων είναι ξεκάθαροι. Καθημερινά πραγματοποιούνται δεκάδες καταδιώξεις από αστυνομικούς, οι οποίοι, πολλές φορές, διακινδυνεύουν ακόμη και τη ζωή τους. Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις έχουν αποτέλεσμα. Ακόμη, όμως, και όταν μια καταδίωξη δεν οδηγεί στη σύλληψη, εκείνο που προέχει είναι πάντοτε η πολύτιμη ανθρώπινη ζωή.

Η συγκεκριμένη ενέργεια δεν έπρεπε να έχει συμβεί και πρέπει να εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη, τόσο ως προς την εφαρμογή του ποινικού νόμου, όσο και ως προς την ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος των εμπλεκόμενων αστυνομικών».

ΑΠΕ-ΜΠΕ