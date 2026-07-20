Πρόταση ΕΛΑΣ για την Παιδεία: Σχέδιο 5+1 με κατάργηση των Πανελλαδικών

Νέο Λύκειο, ελεύθερη πρόσβαση σε Τμήματα με κενές θέσεις, κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, ειδικό μισθολόγιο για τους εκπαιδευτικούς, κατάργηση των Συμβουλίων Διοίκησης στα ΑΕΙ και αυστηρότερο πλαίσιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, προβλέπονται στοσχέδιο για την Παιδεία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που παρουσίασαν η Ιωάννα Λαλιώτου και ο Παναγιώτης Κασιανός.

Το σχέδιο προβλέπει:

Κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Κατάργηση των Συμβουλίων Διοίκησης στα ΑΕΙ και αλλαγή του τρόπου εκλογής Πρυτάνεων και μελών ΔΕΠ.

Δεν θα καταργηθούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά θα αλλάξει το θεσμικό τους πλαίσιο.

Ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδικό μισθολόγιο.

Παύση των πειθαρχικών διώξεων για την αξιολόγηση και αλλαγή του συστήματος αξιολόγησης.

Μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα.

Διετή προγράμματα στα ΑΕΙ με πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος σε δύο χρόνια.

Για την Ειδική Αγωγή διεπιστημονικές ομάδες σε όλα τα σχολεία, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές στα νηπιαγωγεία, ενίσχυση Παράλληλης Στήριξης και Τμημάτων Ένταξης.

Ίδρυση Περιφερειακών Οργανισμών Σχολικών Υποδομών

Επαναφορά των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ).

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