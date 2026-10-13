Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: “Ο χρόνος μου σαν πρέσβειρα στην Ελλάδα μάλλον τελειώνει”

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κάνει απολογισμό της θητείας της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και διαψεύδει τις κατηγορίες σε βάρος της.

Οπως αναφέρει το news247.gr σε μια μακροσκελή ανάρτηση προχώρησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έπειτα από το ρητό αίτημα του Λευκού Οίκου να παραιτηθεί, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής προεδρίας, Katie Zacharia.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα κάνει απολογισμό της θητείας της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την εμπιστοσύνη που της έδειξαν.

Στην ανακοίνωσή της, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση της ενεργειακής και αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα, στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου και στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, τοποθετείται για τις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος της, τις οποίες χαρακτηρίζει ψευδείς, τονίζοντας ότι προτίθεται να υπερασπιστεί το όνομα και την ακεραιότητά της, ενώ υπογραμμίζει ότι η δέσμευσή της στην πολιτική ατζέντα του Τραμπ θα παραμείνει αμετάβλητη.

Serving as the United States Ambassador to Greece has been the honor of a lifetime. I will forever be grateful to President Donald J. Trump and Secretary of State Marco Rubio for entrusting me with the extraordinary privilege of representing the greatest country in the history of the world. From my first day as Ambassador, I have worked tirelessly to advance President Trump’s America First agenda, strengthen our strategic alliance with Greece, and deliver meaningful victories for the American people. During my tenure, we have helped secure historic agreements to expand American liquefied natural gas exports to Europe, advanced the Vertical Corridor to reduce Europe’s dependence on Russian energy, strengthened our defense and security partnership with a critical NATO ally, and expanded opportunities for American businesses and investment throughout the region. I am especially proud of the role our Embassy has played in strengthening American energy dominance, advancing economic cooperation, and ensuring that the United States remains the indispensable leader in Southeast Europe. These accomplishments are a testament to President Trump’s bold leadership, Secretary Rubio’s commitment to American diplomacy, and the extraordinary men and women who serve our country every day. I also want to address the recent allegations against me. These allegations are false, and I intend to vigorously defend my name, my reputation, and my integrity. I have dedicated my professional life to fighting for justice, standing up for what is right, and defending the values that make America exceptional. I will not allow false accusations to define my decades of public service. My gratitude and respect for President Trump and Secretary Rubio remain unwavering. I am proud of what we accomplished together, and I will always be a loyal supporter of President Trump and his mission to Make America Great Again. While my time as Ambassador may be coming to an end, my commitment to President Trump, the America First movement, and the country I love will never end. It has been the honor of my lifetime to serve the United States of America. My deepest heartfelt appreciation to the people of Greece for their hospitality, partnership, and welcoming me with open arms. God bless President Trump, God bless our incredible diplomats and service members, and God bless the United States of America. — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) October 13, 2026

Ολόκληρη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

«Η υπηρεσία μου ως Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ήταν η τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που με εμπιστεύτηκαν για να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου.

Από την πρώτη μου ημέρα ως Πρέσβειρα, εργάστηκα άοκνα για την προώθηση της ατζέντας «Η Αμερική Πρώτα» (America First) του Προέδρου Τραμπ, την ενίσχυση της στρατηγικής μας συμμαχίας με την Ελλάδα και την επίτευξη ουσιαστικών νικών για τον αμερικανικό λαό.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, συμβάλαμε στη διασφάλιση ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor) για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από την ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε τη αμυντική και εταιρική σχέση με έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η Πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας, την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και τη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αυτά τα επιτεύγματα αποτελούν απόδειξη της τολμηρής ηγεσίας του Προέδρου Τραμπ, της αφοσίωσης του Υπουργού Ρούμπιο στην αμερικανική διπλωματία και των εξαιρετικών ανδρών και γυναικών που υπηρετούν τη χώρα μας κάθε μέρα.

Θέλω επίσης να αναφερθώ στις πρόσφατες κατηγορίες εναντίον μου. Αυτές οι κατηγορίες είναι ψευδείς και προτίθεμαι να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για τη δικαιοσύνη, στην προάσπιση του σωστού και στην υπεράσπιση των αξιών που καθιστούν την Αμερική εξαιρετική. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν δεκαετίες δημόσιας προσφοράς μου.

Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου για τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Ρούμπιο παραμένουν αμετάβλητες. Είμαι υπερήφανη για όσα επιτύχαμε μαζί και θα είμαι πάντα υπερασπίστρια του Προέδρου Τραμπ και της αποστολής του να κάνει την Αμερική Μεγάλη Ξανά (Make America Great Again).

Παρόλο που ο χρόνος μου ως Πρέσβειρα ενδέχεται να φτάνει στο τέλος του, η αφοσίωσή μου στον Πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα «Η Αμερική Πρώτα» και στη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ.

Ήταν τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Θεός να ευλογεί τον Πρόεδρο Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί τους απίστευτους διπλωμάτες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας, και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Λευκός Οίκος: “Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί”

«Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί», δήλωσε η Zacharia κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, προσθέτοντας ότι «υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο».

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη δημόσια έκφραση της δυσαρέσκειας του Αμερικανού προέδρου τη Δευτέρα, σχετικά με τα δημοσιεύματα για τη συμπεριφορά της.

Yπενθυμίζεται πως το κλίμα για την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα επιβαρύνθηκε μετά την κόντρα της με τον Έρικ Ντίτερς. Ο πρώην χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίτερς, ισχυρίστηκε ότι διαθέτει γραπτά μηνύματα στα οποία η Γκίλφοϊλ του ζητούσε 100.000 δολάρια για την εξόφληση προσωπικής της πιστωτικής κάρτας. Ο ίδιος απειλεί με αγωγή, ενώ η πλευρά της Γκίλφοϊλ αντεπιτίθεται νομικά, υποστηρίζοντας ότι ο Ντίτερς είναι αυτός που της οφείλει 150.000 δολάρια. Το αίτημα φέρεται να έγινε έγινε λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της στη Γερουσία το 2025, με “αντάλλαγμα” την παροχή πρόσβασης σε ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Ακόμη, δημοσιεύματα της WSJ αποκάλυψαν πως η Γκίλφοϊλ είχε αναφερθεί σε εμπλοκή των ΗΠΑ στις ρουμανικές εκλογές προς εξυπηρέτηση ενεργειακών συμφερόντων, οδηγώντας τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, κάτι που όπως φέρεται να είπε “θα μπορούσε να κάνει και στην Ελλάδα”.

Η Wall Street Journal ανέφερε, σε άλλο δημοσίευμά της, ότι η Γκίλφοϊλ είχε αντιδράσει έντονα επειδή δεν είχε προσκληθεί σε εκδήλωση ελληνικού ενδιαφέροντος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, νωρίτερα φέτος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, απαίτησε να παραστεί στην εκδήλωση, ενώ καυχιόταν για πολυτελή ταξίδια στη Γαλλία μαζί με στελέχη ενεργειακών εταιρειών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ειδικότερα το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή έχει ήδη ανοίξει έρευνα για τα παραπάνω καταγγελλόμενα.