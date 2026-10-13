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Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2026 18:35

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: “Ο χρόνος μου σαν πρέσβειρα στην Ελλάδα μάλλον τελειώνει”

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Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: “Ο χρόνος μου σαν πρέσβειρα στην Ελλάδα μάλλον τελειώνει”

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Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ κάνει απολογισμό της θητείας της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα και διαψεύδει τις κατηγορίες σε βάρος της.

Οπως αναφέρει το news247.gr σε μια μακροσκελή ανάρτηση προχώρησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έπειτα από το ρητό αίτημα του Λευκού Οίκου να παραιτηθεί, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος Τύπου της αμερικανικής προεδρίας, Katie Zacharia.

Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα κάνει απολογισμό της θητείας της, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για την εμπιστοσύνη που της έδειξαν.

Στην ανακοίνωσή της, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση της ενεργειακής και αμυντικής συνεργασίας με την Ελλάδα, στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου και στην προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παράλληλα, τοποθετείται για τις πρόσφατες καταγγελίες σε βάρος της, τις οποίες χαρακτηρίζει ψευδείς, τονίζοντας ότι προτίθεται να υπερασπιστεί το όνομα και την ακεραιότητά της, ενώ υπογραμμίζει ότι η δέσμευσή της στην πολιτική ατζέντα του Τραμπ θα παραμείνει αμετάβλητη.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ:

«Η υπηρεσία μου ως Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα ήταν η τιμή της ζωής μου. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο που με εμπιστεύτηκαν για να εκπροσωπώ τη σπουδαιότερη χώρα στην ιστορία του κόσμου.

Από την πρώτη μου ημέρα ως Πρέσβειρα, εργάστηκα άοκνα για την προώθηση της ατζέντας «Η Αμερική Πρώτα» (America First) του Προέδρου Τραμπ, την ενίσχυση της στρατηγικής μας συμμαχίας με την Ελλάδα και την επίτευξη ουσιαστικών νικών για τον αμερικανικό λαό.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου, συμβάλαμε στη διασφάλιση ιστορικών συμφωνιών για την επέκταση των εξαγωγών αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) προς την Ευρώπη, προωθήσαμε τον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor) για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από την ρωσική ενέργεια, ενισχύσαμε τη αμυντική και εταιρική σχέση με έναν κρίσιμο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και διευρύναμε τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές επιχειρήσεις και επενδύσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για τον ρόλο που διαδραμάτισε η Πρεσβεία μας στην ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής κυριαρχίας, την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας και τη διασφάλιση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Αυτά τα επιτεύγματα αποτελούν απόδειξη της τολμηρής ηγεσίας του Προέδρου Τραμπ, της αφοσίωσης του Υπουργού Ρούμπιο στην αμερικανική διπλωματία και των εξαιρετικών ανδρών και γυναικών που υπηρετούν τη χώρα μας κάθε μέρα.

Θέλω επίσης να αναφερθώ στις πρόσφατες κατηγορίες εναντίον μου. Αυτές οι κατηγορίες είναι ψευδείς και προτίθεμαι να υπερασπιστώ σθεναρά το όνομά μου, τη φήμη μου και την ακεραιότητά μου. Έχω αφιερώσει την επαγγελματική μου ζωή στον αγώνα για τη δικαιοσύνη, στην προάσπιση του σωστού και στην υπεράσπιση των αξιών που καθιστούν την Αμερική εξαιρετική. Δεν θα επιτρέψω σε ψευδείς κατηγορίες να καθορίσουν δεκαετίες δημόσιας προσφοράς μου.

Η ευγνωμοσύνη και ο σεβασμός μου για τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Ρούμπιο παραμένουν αμετάβλητες. Είμαι υπερήφανη για όσα επιτύχαμε μαζί και θα είμαι πάντα υπερασπίστρια του Προέδρου Τραμπ και της αποστολής του να κάνει την Αμερική Μεγάλη Ξανά (Make America Great Again).

Παρόλο που ο χρόνος μου ως Πρέσβειρα ενδέχεται να φτάνει στο τέλος του, η αφοσίωσή μου στον Πρόεδρο Τραμπ, στο κίνημα «Η Αμερική Πρώτα» και στη χώρα που αγαπώ δεν θα τελειώσει ποτέ.

Ήταν τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Θεός να ευλογεί τον Πρόεδρο Τραμπ, ο Θεός να ευλογεί τους απίστευτους διπλωμάτες και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας, και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».

Λευκός Οίκος: “Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί”

«Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί», δήλωσε η Zacharia κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων, προσθέτοντας ότι «υπήρξε πολύτιμο μέλος της ομάδας μας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο».

Η εξέλιξη έρχεται μετά τη δημόσια έκφραση της δυσαρέσκειας του Αμερικανού προέδρου τη Δευτέρα, σχετικά με τα δημοσιεύματα για τη συμπεριφορά της.

Yπενθυμίζεται πως το κλίμα για την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα επιβαρύνθηκε μετά την κόντρα της με τον Έρικ Ντίτερς. Ο πρώην χρηματοδότης των Ρεπουμπλικανών, Έρικ Ντίτερς, ισχυρίστηκε ότι διαθέτει γραπτά μηνύματα στα οποία η Γκίλφοϊλ του ζητούσε 100.000 δολάρια για την εξόφληση προσωπικής της πιστωτικής κάρτας. Ο ίδιος απειλεί με αγωγή, ενώ η πλευρά της Γκίλφοϊλ αντεπιτίθεται νομικά, υποστηρίζοντας ότι ο Ντίτερς είναι αυτός που της οφείλει 150.000 δολάρια. Το αίτημα φέρεται να έγινε έγινε λίγο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της στη Γερουσία το 2025, με “αντάλλαγμα” την παροχή πρόσβασης σε ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ.

Ακόμη, δημοσιεύματα της WSJ αποκάλυψαν πως η Γκίλφοϊλ είχε αναφερθεί σε εμπλοκή των ΗΠΑ στις ρουμανικές εκλογές προς εξυπηρέτηση ενεργειακών συμφερόντων, οδηγώντας τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, κάτι που όπως φέρεται να είπε “θα μπορούσε να κάνει και στην Ελλάδα”.

Η Wall Street Journal ανέφερε, σε άλλο δημοσίευμά της, ότι η Γκίλφοϊλ είχε αντιδράσει έντονα επειδή δεν είχε προσκληθεί σε εκδήλωση ελληνικού ενδιαφέροντος στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, νωρίτερα φέτος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, απαίτησε να παραστεί στην εκδήλωση, ενώ καυχιόταν για πολυτελή ταξίδια στη Γαλλία μαζί με στελέχη ενεργειακών εταιρειών.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και ειδικότερα το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή έχει ήδη ανοίξει έρευνα για τα παραπάνω καταγγελλόμενα.

Κατηγορία Πολιτική
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