«Τα βεγγαλικά σου μάτια» από τους "Φάος"

Το νεοσύστατο συγκρότημα "Φάος" συστήνεται στο κοινό με μια ξεχωριστή επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τα βεγγαλικά σου μάτια».

Την παραγωγή υπογράφει ο Φίλιππος Πλιάτσικας, μαζί με τον Onnik Atzemian, δίνοντας τη δική τους σφραγίδα στην πρώτη δισκογραφική εμφάνιση του σχήματος. Με τις μοναδικές διφωνίες της Ιωάννας Παπακωνσταντίνου και της Livertia (Ελευθερία Ναθαναήλ) και τον χαρακτηριστικό ήχο του μπάσου από τον Άκη Αμπράζη, οι ΦΑΟΣ δίνουν νέα πνοή στο διαχρονικό κομμάτι των Μιχάλη Μπουρμπούλη (στίχοι) και Στάμου Σέμση (μουσική).

Ακούστε το τραγούδι στο YouTube

Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την ANIMA by Stay Indepentent

https://orcd.co/faos_ta_vegkalika_sou_matia

Λίγα λόγια για το ΦΑΟΣ

Το ΦΑΟΣ γεννήθηκε από την ανάγκη να ειπωθούν αλήθειες έξω από τα στενά καλούπια της μουσικής βιομηχανίας στοχεύοντας να δημιουργήσει έναν ήχο που να ισορροπεί ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως.

Ο Άκης Αμπράζης είναι ένας πολυδιάστατος και αυθεντικός δημιουργός, με βαθιές ρίζες στη ροκ και την εναλλακτική σκηνή της δεκαετίας του '80. Με εμπειρία που εκτείνεται σε δεκαετίες και ηπείρους,

έχει συνδέσει το όνομά του με την εξέλιξη της ελληνικής μοντέρνας μουσικής, όπως και με τη νεότερη έντεχνη δημιουργία. Στενός συνεργάτης του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, των Πυξ Λαξ, του Διονύση Τσακνή, των Κίτρινων Ποδηλάτων και πολλών άλλων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Η μουσική διαδρομή της Livertia (Ελευθερία Ναθαναήλ) είναι ένα πολύχρωμο μωσαϊκό. Με τη φωνή της και το πιάνο ενώνει αρμονικά το κλασικό με το σύγχρονο, το εσωτερικό με το εξωστρεφές, το παρελθόν με το τώρα. Έχει μαθητεύσει κλασικό πιάνο δίπλα στους εξαίρετους σολίστες Valery Ismagilov και Vasily Lobanov (Mozarteum University Salzburg). Έχει κυκλοφορήσει ορχηστρικά και αγγλόφωνα τραγούδια. Τα τελευταία χρόνια είναι σταθερό μέλος των Πυξ Λαξ.

Η Ιωάννα Παπακωνσταντίνου φέρνει τον δικό της κόσμο μέσα στον ήχο του γκρουπ συμβάλλοντας σε μία δυναμική αλληλοσυμπλήρωση. Είναι ηθοποιός και τραγουδοποιός. Αποφοίτησε από το «Νέο Ελληνικό Θέατρο» του Γιώργου Αρμένη και σπουδάζει Ευρωπαϊκό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Έχει συνεργαστεί σε θεατρικές παραστάσεις με τους Κώστα Γάκη και Φίλιππο Πλιάτσικα.

