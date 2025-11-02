Πέντε χρόνια χωρίς τον Νίκο Σπυρόπουλο των θρυλικών "Σπυριδούλα"

Πριν πέντε χρόνια σίγησε για πάντα η κιθάρα του Νίκου Σπυρόπουλου, του δημιουργου, μαζύ με τον αδελφό του Βασίλη, επίσης ένας από τους πιο διαλεκτούς κιθαρίστες της ελληνόφωνης ροκ σκηνής, του εμβληματικού συγκροτήματος "Σπυριδούλα".

Μίας μπάντας που ο ήχος, τα τραγούδια-- κυρίως με την ιστορική συνεργασία τους με τον "πρίγκιπα" της ροκ Παύλο Σιδηρόπουλο στο αξεπέραστο άλμπου "Φλου"-έχει αφήσει ένα ανεξίτηλο σημάδι κι αναμνήσεις σε πολλές γενιές, αλλά ακόμη συνεχίζει να εμπνέει και πολλούς νεώτερους. Και μουσικούς και ακροατές.

Οι ‘Σπυριδούλα" πρωτοσχηματίσθηκαν τον Νοέμβριο του 1977 από τα αδέλφια Βασίλη και Νίκο Σπυρόπουλο και πήραν το όνομά τους από τη γνωστή ιστορία που συντάραξε το 1965 την ελληνική κοινωνία κι είχε ως πρωταγωνίστρια τη 12χρονη οικιακή βοηθό Σπυριδούλα Ράπτη, που είχε βασανιστεί επί 36 ώρες με ηλεκτρικό σίδερο από το ανδρόγυνο που τη μεγάλωνε.Από την εποχή του αρχικού σχήματος έως σήμερα έχουν παίξει με τους Σπυριδούλα μία πλειάδα μουσικών, που άφησαν εποχή στο ελληνικό μουσικό στερέωμα, τόσο και μέσα από τη συνεργασία τους με το συγκρότημα των Βασίλη και Νίκου Σπυρόπουλου, αλλά και στη μετέπειτα προσωπική τους σταδιοδρομία. Ονόματα όπως ο Τόλης Μαστρόκαλος, η Μελίνα Καρακώστα, ο Νικόλας Ζιώγαλας, ο Πάνος Κατσιμίχας (για να αναφέρομουμε μόλις κάποιους) θήτευσαν στους Σπυριδούλα προτού αναζητήσουν τη δική τους αυτόνομη πορεία ή να συνεχίσουν με άλλα συγκροτήματα.

Μπορεί, ακόμη και σήμερα ο δίσκος "Φλου" με τον Σιδηρόπουλο μαζί με τη δεύτερη δισκογραφική τους παρουσία "Νάυλον Ντέφια και Ψόφια Κέφια" να αποτιμώνται ως τα πιο εμβληματικά άλμπουμ τους, όμως οι Σπυριδούλα πάντα άφηναν ισχυρά μουσικά αποτυπώματα και με την επόμενη δισκογραφία τους (Ταξίδι στο κέντρο της πόλης, 1994, Σε τροχιά με απόκλιση, 1997, Το βλέμμα των ανθρώπων, 2006).

Το 2020 ο βασικός κι ιστορικός πυρήνας των Σπυριδούλα δέχεται ένα αμετάκλητο πλήγμα με τον θάνατο του Νίκου, έπειτα από μακρόχρονη πάλη με τον καρκίνο του πνεύμονα. Γεγονός που δεν πτοεί όμως τον Βασίλη Σπυρόπουλο και τα άλλα μέλη του συγκροτήματος, τα οποία ετοιμάζουν πλέον άλλον έναν δίσκο, που σύντομα θα προστεθεί στη δισκογραφία τους. Παράλληλα, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, στο ιστορικό κλαμπ "Κύτταρο", οι Σπυριδούλα καθώς και μία πλειάδα από άλλους σημαντικούς, παλιώτερους και νέους μουσικούς, οργανώνουν μία μουσική πανδαισία με τραγούδια τους στη μνήμη του Νίκου Σπυρόπουλου. Εξάλλου μέλη της Σπυριδούλα, αλλά κι άλλοι μουσικοί δίνουν μια συναυλία στη μνήμη του Σιδηρόπουλου κάθε Δεκέμβριο.

Λίγο πριν τη συναυλία στο Κύτταρο στη μνήμη του Νίκου Σπυρόπουλο, ο αδελφός του και μεγάλος κιθαρίστας της ροκ Βασίλης Σπυρόπουλος παραχώρησε συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον Γιώργη-Βύρωνα Δάβο, μιλώντας για το συγκρότημα, την ιστορία και την πορεία του, την επίδραση που είχε και τις προοπτικές τους μετά την αποδημία του Νίκου, αλλά και την κατάσταση στη σημερινή σκηνή της ροκ στην Ελλάδα.

ΑΠΕ - ΜΠΕ