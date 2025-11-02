Στην Καλαμάτα η μαύρη κωμωδία "Εκ του Πατρός γεννηθέντα"

Όπως αναφέρει η περιγραφή της παράστασης: “Λένε ότι τα ζευγάρια φαίνονται στον χωρισμό, οι φίλοι στα δύσκολα και τα αδέλφια στην κληρονομιά. Δυο αδέλφια λοιπόν, από διαφορετικές μητέρες, συναντιούνται για να βάλουν σε τάξη τα περιουσιακά τους. Βασανίζονται και οι δυο από τους δαίμονες τους… Ο ένας από την γυναίκα του και τις οικογενειακές & τραπεζικές υποχρεώσεις και ο άλλος από το σύνδρομο Τουρέτ και από τον άρρωστο και δύστροπο πατέρα τους! Μία κωμωδία που θα σας κάνει να αναθεωρήσετε τις «οικογενειακές σχέσεις» και να επανεκτιμήσετε την δύναμη του χρήματος”.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παίζουν οι: Τόνυ Δημητρίου, Γιάννης Φραγκίσκος. Κείμενο: Τόνυ Δημητρίου, Σκηνοθεσία: Τόνυ Δημητρίου, Στεφανία Γκουρνέλου, Βοηθός σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Νικολούζος, Σκηνικά: Βαλεντίνο Βαλάσης, Μουσική Επιμέλεια: Αλέξης Δημητρίου, Ενδυματολογική επιμέλεια: Άννα Χατζηελιά. Ηλεκτρονική προπώληση γίνεται στο more.com.