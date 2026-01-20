Άνοιξαν οι υποβολές για το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF) ανακοινώνει την έναρξη των υποβολών στα διαγωνιστικά του προγράμματα για την 49η διοργάνωσή του, συνεχίζοντας μια μακρόχρονη πορεία αφιερωμένη στην καλλιτεχνική έκφραση και την ανάδειξη της μικρού μήκους ταινίας στην Ελλάδα και διεθνώς.

Δημιουργοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό καλούνται να υποβάλουν τις ταινίες τους σε ένα από τα πέντε διαγωνιστικά προγράμματα του Φεστιβάλ, τα οποία καλύπτουν το σύνολο των κινηματογραφικών ειδών: μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, animation, ταινίες πειραματικές, ταινίες για παιδιά και εφήβους κ.α.

Οι υποβολές πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας FilmFreeway και είναι δωρεάν για Έλληνες και Κύπριους σκηνοθέτες. Υπενθυμίζεται ότι για υποβολές ταινιών στο Φεστιβάλ απαιτείται ελληνική πρεμιέρα, ενώ επιλέξιμες είναι μόνο αυτές που έχουν ολοκληρωθεί το 2025 ή το 2026.

Η προθεσμία υποβολής για το Εθνικό Διαγωνιστικό και το Εθνικό Σπουδαστικό Διαγωνιστικό είναι η 8η Μαΐου 2026, ενώ για το Διεθνές Διαγωνιστικό και το Διεθνές Σπουδαστικό Διαγωνιστικό η προθεσμία λήγει στις 30 Απριλίου 2026.

Στη φετινή διοργάνωση, το Φεστιβάλ εγκαινιάζει για πρώτη φορά ένα νέο πρόγραμμα διαγωνιστικού χαρακτήρα, αφιερωμένο στο Ντοκιμαντέρ. Με αυτή την πρωτοβουλία, το DISFF επιθυμεί να αναδείξει το διαρκώς εξελισσόμενο αυτό κινηματογραφικό είδος και τις ευφάνταστες υβριδικές του μορφές. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη και παραγωγή της μικρής φόρμας ντοκιμαντέρ στην Ελλάδα.

Η προθεσμία υποβολών για το πρόγραμμα λήγει στις 30 Απριλίου 2026. Στόχος του Φεστιβάλ είναι το Διεθνές Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ να αποτελέσει τα επόμενα χρόνια έναν από τους βασικούς πυλώνες της ταυτότητάς του, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο της Δράμας ως σημείου αναφοράς και για τα ντοκιμαντέρ.

Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2026, παρουσιάζοντας τις καλύτερες ελληνικές και διεθνείς ταινίες μικρού μήκους, καθώς και ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα δράσεων: Short Film Hub, Pitching Lab, δράσεις δικτύωσης, εκπαιδευτικά εργαστήρια, ειδικά αφιερώματα, λογοτεχνικά αίθρια, ζώνη παιδικών ταινιών KIDDO, καθώς και εκδηλώσεις και προγράμματα διεθνούς εμβέλειας που θα ανακοινωθούν μες στους επόμενους μήνες.

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση των 50 χρόνων από την ίδρυσή του, το Φεστιβάλ Δράμας προσκαλεί και πάλι κινηματογραφιστές και κοινό να γιορτάσουν μαζί του τους δημιουργούς του αύριο.

