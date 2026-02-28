eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τάλγκο από την Πέμη Ζούνη σε μουσική Γρηγόρη Πολύζου

Ο συνθέτης Γρηγόρης Πολύζος «ντύνει» μουσικά το εμβληματικό «Τάλγκο» του Βασίλη Αλεξάκη. Τα αποσπάσματα διαβάζει η μοναδική Πέμη Ζούνη.

Ο ίδιος ο συνθέτης γράφει στο σημείωμα:

«Στα 14 χρόνια δισκογραφίας, αυτό εδώ το δημιούργημα είναι το πιο προσωπικό μου. Τα λόγια είναι του Βασίλη Αλεξάκη από το ομότιτλο μυθιστόρημά του (1982). Διαβάζει η Πέμη Ζούνη. Η μουσική, η ενορχήστρωση και η σύλληψη, δικές μου.

Υπάρχουν βιβλία που χωρίς να ξέρουμε το γιατί μας αλλάζουν. Για μένα, ένα από αυτά ήταν το Τάλγκο. Γιατί μου όρισε τον έρωτα. Το διάβασα απνευστί το φθινόπωρο του 2024. Μόλις έκλεισα την τελευταία σελίδα έγραψα τη μουσική. Ή ίσως οι ίδιες οι λέξεις να έγραψαν τη μουσική κι εγώ απλώς να κοίταζα. Δεν θυμάμαι.

Αποφάσισα να της δώσω τον ίδιο μυστηριώδη τίτλο. Μα δεν μου ήταν αρκετό. Ήθελα βαθύτερο δέσιμο. Δεσμούς πιο δυνατούς. Σημείωσα τα αγαπημένα μου αποσπάσματα. Η Πέμη ήταν η πρώτη και μοναδική μου επιλογή. Δέχτηκε αμέσως. Η φωνή της περιέχει το κείμενο. Και τη μουσική. Και τον έρωτα. Κι έτσι προέκυψε το δικό μου Τάλγκο.

Καλή ακρόαση».

 

