Καλαμάτα: Μουσικοθεατρική παράσταση για το Μίκη Θεοδωράκη

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου Έλληνα δημιουργού Μίκη Θεοδωράκη, η Θεατρική Σκηνή «Βίκυ Πάνου» παρουσιάζει τη μουσικοθεατρική παράσταση «Ο Δικός μας μουσικός», μια αυθεντική παραγωγή βασισμένη σε ντοκουμέντα από το επίσημο αρχείο του συνθέτη, το οποίο έχει δωριστεί στη Μουσική Βιβλιοθήκη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.

Η παραγωγή θα παρουσιαστεί στην Καλαμάτα την Τετάρτη 20 Μαΐου στο Εργατικό Κέντρο με δύο παραστάσεις, στις 6 μ.μ. και στις 8 μ.μ.. Μέσα από θεατρική αφήγηση, μουσική και ζωντανή ερμηνεία, το κοινό θα γνωρίσει σημαντικές και λιγότερο γνωστές στιγμές από τη ζωή του Μίκη Θεοδωράκη: από τα παιδικά του χρόνια και το πρώτο του βιολί έως τη φοίτησή του στο Ωδείο και τη διαδρομή που τον ανέδειξε σε παγκόσμιο σύμβολο πολιτισμού, ελευθερίας και αντίστασης. Ξεχωριστή θέση στην παράσταση θα κατέχουν τα εμβληματικά τραγούδια του συνθέτη, όπως τα «Μυρτιά», «Μαργαρίτα – Μαργαρώ», «Βάρκα στο γιαλό», «Στο περιγιάλι», «Άξιον Εστί», «Ένα το χελιδόνι», «Λεβέντης» και φυσικά ο «Ζορμπάς», που σημάδεψαν τη νεότερη ελληνική μουσική ιστορία και συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές Ελλήνων σε όλο τον κόσμο.

Το κείμενο και η σκηνοθεσία φέρουν την υπογραφή της Βίκυ Πάνου, ενώ τη διδασκαλία τραγουδιού έχει αναλάβει η Μάρω Θεοδωράκη.

Την κίνηση και τις χορογραφίες επιμελείται η Άννα Μάγκου, ενώ τη διδασκαλία κρητικού χορού υποστηρίζει ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος «Κρήτες».

Πρωταγωνιστούν οι Άρης Δελαγραμμάτικας, Σταυρούλα Καμνή και Χρήστος Λοΐζος. Η διάρκεια της παράστασης είναι 60 λεπτά. Η τιμή του εισιτηρίου διαμορφώνεται στα 10 και 12 ευρώ, ενώ η προπώληση πραγματοποιείται στο βιβλιοπωλείο «Όλα χαρτί» και ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας more «Ο δικός μας Μουσικός».