"Τραμπάλα": Ο Κώστας Μακεδόνας ερμηνεύει Λευτέρη Παπαδόπουλο στο νέο του album

Ο Κώστας Μακεδόνας παρουσιάζει το νέο του Album, με τίτλο «Τραμπάλα» σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και νέους στίχους του κορυφαίου μας στιχουργού Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Το άλμπουμ αυτό, αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν μεγάλο δισκογραφικό πλούτο, καθώς δεν είναι πολλοί οι τραγουδιστές στους οποίους ο μεγάλος στιχουργός έχει εμπιστευτεί υλικό του τα τελευταία χρόνια.

Τα τραγούδια αυτά αποτυπώνουν αριστοτεχνικά την εσωτερική αναζήτηση και την δύναμη της ανθρώπινης ευαλωτότητας. Αναζητούν και αναδεικνύουν την επιθυμητή ισορροπία του μέσα μας και της τραμπάλας της ζωής.

Σημείωμα Λευτέρη Παπαδόπουλου

«Η Τραμπάλα γεννήθηκε από μια απλή αλλά ουσιαστική ανάγκη:

να συναντηθούμε, να ισορροπήσουμε για λίγο πάνω στο ίδιο σανίδι.

Ο Γιάννης έφερε τη μουσική του με καθαρότητα και ουσία.

Ο Κώστας την γεμάτη ψυχή φωνή του.

Εγώ, τις λέξεις μου — δοκιμασμένες πια, αλλά πάντα πρόθυμες να ξαναπαίξουν.

Η Τραμπάλα, μας πάει πότε χαμηλά πότε ψηλά, όπως

ακριβώς και τα τραγούδια…

Που ισορροπούν ανάμεσα στη μνήμη και την προσδοκία,

στη σιωπή και στην εξομολόγηση,

στο βάρος και στο παιχνίδι.

Καλή ακρόαση»!

Λ.Π.



Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος αναφέρει:

«Εν αρχήν ο λόγος!

Τόσο σπουδαίος, τόσο παρών!

Καινούργια ελληνικά τραγούδια»!

Credits

Ερμηνεία: Κώστας Μακεδόνας

Μουσική- Ενορχήστρωση –Διεύθυνση Παραγωγής: Γιάννης Χριστοδουλόπουλος

Στίχοι: Λευτέρης Παπαδόπουλος

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Γιάννης Χριστοδουλόπουλος: Πιάνο, κιθάρες, μπάσο, τύμπανα,

κρουστά, πλήκτρα, ακορντεόν και μπαγλαμά στο «Τσιφτετέλι»

Νίκος Κατσίκης: Μπουζούκι, μπαγλαμά

Φοίβος Μπόζας: Πνευστά

Δεύτερη φωνή στον Άγγελο Δραπέτη: Γλυκερία

Στα Φωνητικά του δίσκου οι: Κώστας Μακεδόνας,

Γιάννης Χριστοδουλόπουλος, Υακίνθη Παπαδοπούλου & Φίλοι

Recorded, mixed & mastered at Knob Job Studio

Φωτογραφίες Κώστα Μακεδόνα, Γιάννη Χριστοδουλόπουλου:

Γιώργος Κονδύλης Konbo studio

Logo εξωφύλλου: Γιάννης Sugahtank Ρουμπάνης

Επιμέλεια & εκτέλεση παραγωγής:

Δημήτρης Καρράς για το Ogdoo