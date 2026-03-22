Τουρισμός για όλους 2026: Ανοίγει η πλατφόρμα, voucher έως €600 για διακοπές (Βίντεο)

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», μέσω του οποίου θα δοθούν επιταγές διακοπών αξίας έως και 600 ευρώ σε χιλιάδες δικαιούχους.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση εκτιμάται ότι θα εκδοθεί το προσεχές διάστημα, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη των αιτήσεων. Οι ωφελούμενοι θα λάβουν ψηφιακή κάρτα, η οποία θα είναι ενεργή για ολόκληρο το 2026, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να οργανώσουν τις διακοπές τους με μεγαλύτερη ευελιξία, επιλέγοντας το χρονικό διάστημα που τους εξυπηρετεί.

Με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας, οι δικαιούχοι θα μπορούν να προγραμματίσουν τη διαμονή τους σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, χωρίς περιορισμούς ως προς την περιοχή ή το είδος του καταλύματος.

