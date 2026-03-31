Μεγάλο αφιέρωμα της Γαλλικής Ραδιοφωνίας στον Οδυσσέα Ελύτη

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από το πέρασμα στην αιωνιότητα του Οδυσσέα Ελύτη, ο πολιτιστικός σταθμός της Δημόσιας Γαλλικής Ραδιοφωνίας France Culture αφιερώνει ένα επεισόδιο της εμβληματικής σειράς ραδιοφωνικών βιογραφιών «Μια ολόκληρη ζωή» στον μεγάλο Έλληνα ποιητή.

Το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ «Οδυσσέας Ελύτης, Ο Λόγος και το Φως», φέρει την υπογραφή του Γιώργου Αρχιμανδρίτη και προσεγγίζει με διεισδυτικό και πολυεπίπεδο τρόπο τη ζωή και το έργο του κορυφαίου δημιουργού μέσα από σπάνια ηχητικά αρχεία, φιλολογικές αναλύσεις και ιστορικές αναφορές, αναγνώσεις κειμένων και προσωπικές μαρτυρίες.

«Η ποίησή μου έχει κυρίως ως επίκεντρο την ελληνική φύση και το φως. Βέβαια, αυτές είναι επιφανειακές εκφράσεις. Όταν εγώ μιλώ για το φως, μιλώ με τη μεταφυσική έννοια», ακούμε να λέει ο Οδυσσέας Ελύτης σε άψογα γαλλικά, από ηχογράφηση της Δημόσιας Γαλλικής Ραδιοφωνίας, μία μόλις εβδομάδα μετά την βράβευσή του με το Νόμπελ Λογοτεχνίας από τη Σουηδική Ακαδημία το 1979. Και συνεχίζει: «Εγώ ποτέ δεν στόχευσα στο τοπίο, δεν ήμουν τοπιογράφος. Προσπάθησα, μέσα από τη φύση [...] να εκφράσω τη μεταφυσική του φωτός. Αυτό παρουσιάζει δυσκολίες. Ακόμη και τώρα, υπάρχουν πολύ λίγοι άνθρωποι που έχουν κατανοήσει σε βάθος αυτό που προσπαθώ να κάνω. Δεν ξέρω αν το έχω καταφέρει, αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτή είναι η διαδρομή».

Για τον Ελύτη και το έργο του μιλούν η ποιήτρια Ιουλίτα Ηλιοπούλου, η εκδότρια Χρυσή Καρύδη (Ίκαρος), η καθηγήτρια νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης «La Sapienza» και μεταφράστρια έργων του Ελύτη στα ιταλικά Paola-Maria Minucci, ο διδάσκων-ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά Χρήστος Νίκου και η καθηγήτρια λογοτεχνίας και μεταφράστρια έργων του Ελύτη στα γαλλικά Malamati Soufarapis.

Το ραδιοφωνικό αυτό αφιέρωμα προσφέρει στο διεθνές κοινό μια σπάνια ευκαιρία εμβάθυνσης στο έργο ενός από τους σημαντικότερους ποιητές του 20ού αιώνα, το οποίο, όπως χαρακτηριστικά τόνισε η Σουηδική Ακαδημία το 1979 «με φόντο την ελληνική παράδοση περιγράφει με αισθησιακή δύναμη και υψηλή πνευματική διορατικότητα τον αγώνα του σύγχρονου ανθρώπου για την ελευθερία και τη δημιουργία».

Μπορείτε να ακούσετε το ντοκιμαντέρ σε απ' ευθείας μετάδοση την Κυριακή 5 Απριλίου, στις 18.00 (ώρα Ελλάδας): https://www.radiofrance.fr/franceculture

ΑΠΕ - ΜΠΕ