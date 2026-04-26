Αισιοδοξία για καλή λαδιά στην Τριφυλία - Πλούσια ανθοφορία

Αισιοδοξία υπάρχει για τη νέα ελαιοκομική περίοδο με βάση την πλούσια ανθοφορία που υπάρχει στους ελαιώνες της Τριφυλίας. Οι καιρικές συνθήκες και ο φετινός χειμώνας με τις αρκετές βροχές έχει βοηθήσει τα δέντρα, όπου έχει αναπτυχθεί μεγάλη ανθοφορία αποτελώντας σημαντική ένδειξη για μια καλή παραγωγική χρονιά.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα κρίσιμο είναι και το επόμενο στάδιο, ώστε να υπάρχει σωστή καρπόδεση που θα δώσει παραγωγικούς καρπούς στο τέλος της χρονιάς, ενώ μετά τα αυξημένα προβλήματα που υπήρχαν την προηγούμενη ελαιοκομική χρονιά με το γλοιοσπόριο, έγκαιρα επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προστασίας από αυτό το στάδιο της ανθοφορίας. Όπου πέρα από τους ψεκασμούς με χαλκούχα σκευάσματα σημαντικό ρόλο παίζει και ο σωστός αερισμός του δέντρου.

Ο διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Βασίλης Τσολονδρές σημείωσε: «Για φέτος η ανθοφορία σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας κρίνεται πάρα πολύ καλή. Επειδή βγαίνουμε έξω, ακόμη και στα ορεινά, είναι πάρα πολύ καλή. Φαίνεται ότι θα είναι μια από τις καλύτερες χρονιές. Φυσικά ο κόσμος μη νομίσει ότι όλος αυτός ο ανθός θα γίνει καρπός, επιστημονικά ένα ποσοστό 3-5% της συνολικής ανθοφορίας αν ολοκληρωθεί σε παραγωγική καρποφορία είμαστε ικανοποιητικά.

Οι συνθήκες μέχρι τώρα είναι εξαιρετικές, περιμένουμε το επόμενο κρίσιμο στάδιο το οποίο είναι της καρπόδεσης το οποίο είναι κρίσιμο από καιρικές συνθήκες, δε θέλουμε ισχυρούς ανέμους και το ιδανικό θα ήταν κάποιες βροχές χαμηλής έντασης και ισχύος , γιατί έχει αυξημένες ανάγκες τότε σε υγρασία το φυτό.

Αυτό που είναι κρίσιμο και αποτελεί μεγάλο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια στη καλλιέργεια της ελιάς, όπως έχει αποδειχθεί με τις καιρικές συνθήκες και τη κλιματική αλλαγή είναι να γίνουν επεμβάσεις τώρα με ένα καλό χαλκούχο σκεύασμα για την αντιμετώπιση του φοβερού προβλήματος του γλοιοσπορίου, το οποίο, μη νομίζει ο κόσμος είναι κάτι καινούργιο, αλλά με τις συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει. Το γλοιοσπόριο επιστημονικά είναι γνωστό από τη δεκαετία του 1930. Οι επεμβάσεις, ανάλογα με τη πρωιμότητα της περιοχής, δηλαδή στη χαμηλή ζώνη την παραθαλάσσια έπρεπε να έχουν γίνει και να έχουν ολοκληρωθεί αυτές τις ημέρες και μέσα στις επόμενες ημέρες να πραγματοποιηθούν οι ψεκασμοί στα πιο ορεινά. Θα πρέπει να επαναληφθεί ένας ακόμη ψεκασμός σε έναν μήνα από τώρα για να έχουμε μια καλή προστασία από το γλοιοσπόριο». Και ο κ. Τσολονδρές συνεχίζει: «Ένα άλλο πολύ σημαντικό, εκτός από τα σκευάσματα, οι επεμβάσεις πρέπει να γίνουν με πολύ καλό τρόπο, το δέντρο χρειάζεται πολύ καλό λούσιμο μέχρι απορροής και πολύ σημαντικό επειδή ο μύκητας έχει πολύ ισχυρή υπολειμματικότητα είναι να έχει γίνει πολύ καλός αερισμός του δέντρου, δηλαδή να έχει γίνει το ψιλοκάθαρο που λέμε εμείς στη περιοχή μας. Το δέντρο να ανοίξει να κυκλοφορεί πολύ καλά ο αέρας και να μην υπάρχουν επιφάνειες που δεν θα καλυφθούν από το ψεκασμό, αυτό πρέπει να γίνεται από τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, γιατί πρέπει να λειτουργεί συνεργατικά με το ψεκασμό.

Ελπίζουμε οι καιρικές συνθήκες να συνεχίσουν να είναι ευνοϊκές για να έχουμε μια πολύ καλή και αυξημένη παραγωγή για το τόπο μας».

Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ελαιώνας στους Γαργαλιάνους ο πρόεδρος Νίκος Αθανασόπουλος επισήμανε: «Υπάρχει αισιοδοξία από την ανθοφορία που υπάρχει στα δέντρα αυτή τη περίοδο. Οι πολλές βροχοπτώσεις που είχαμε φέτος έχουν φέρει μια καλή ανθοφορία και έχουν βοηθήσει οι καιρικές συνθήκες. Από εδώ και πέρα όμως ξεκινούν και οι φόβοι για το γλοιοσπόριο καθώς έχουμε πολλές υγρασίες για αυτό και θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί. Το γλοιοσπόριο είναι πολύ ύπουλο και χρειάζεται προσοχή. Βέβαια το κρίσιμο στάδιο είναι από εδώ και πέρα μέχρι να δέσει ο καρπός, ελπίζουμε να βοηθήσει ο καιρός και να πάει καλά. Υπάρχει αισιοδοξία για τη νέα χρονιά».

Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό της Βάλτας ο πρόεδρος Δημήτρης Αντωνόπουλος σημείωσε: «Η ανθοφορία στη περιοχή είναι πολύ καλή, ειδικά στη κάτω περιοχή που έχει προχωρήσει αλλά και στα ορεινά που ακολουθεί. Χρειάζεται όμως προσοχή με το γλοιοσπόριο, πρέπει να προσέξουμε και να γίνουν οι απαραίτητοι ψεκασμοί σε αυτό το κρίσιμο στάδιο. Με βάση την ανθοφορία που υπάρχει και βλέπουμε φαίνεται ότι θα είναι μια καλή χρονιά είμαστε αισιόδοξοι».