Πώς η ΔΥΠΑ αναβαθμίζει τις επαγγελματικές σχολές της - «Ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων»

«Σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία αναζητά επειγόντως εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, η πρόσφατη συνεργασία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) με τον όμιλο ΑΒΑΞ έρχεται να επιβεβαιώσει μια βαθιά δομική αλλαγή: Η επαγγελματική εκπαίδευση στην Ελλάδα δεν παρακολουθεί πλέον απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις συνδιαμορφώνει μαζί με ισχυρούς παίκτες της αγοράς», σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της ΔΥΠΑ.

Όπως επισημαίνουν, «το μνημόνιο συνεργασίας, που βρίσκεται ήδη σε τροχιά υλοποίησης για τη λειτουργία νέων τμημάτων στις ΕΠΑΣ Μαθητείας Αττικής κατά τα έτη 2026-2028, αποτελεί το πιο πρόσφατο δείγμα μιας εξωστρεφούς στρατηγικής, που μετατρέπει τις σχολές της ΔΥΠΑ σε "φυτώρια" έτοιμων επαγγελματιών για τον κατασκευαστικό κλάδο.

Η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένη πρωτοβουλία, αλλά μέρος ενός συνεκτικού σχεδίου, το οποίο τοποθετεί τη μαθητεία στο επίκεντρο ως σύγχρονο εργαλείο ανάπτυξης δεξιοτήτων και ενίσχυσης της απασχολησιμότητας».

Υψηλή απορροφητικότητα: Τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τη στρατηγική

Η αποτελεσματικότητα του μοντέλου της ΔΥΠΑ αποτυπώνεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Πάνω από το 70% των αποφοίτων των ΕΠΑΣ και των Πειραματικών ΕΠΑΣ (ΠΕΠΑΣ) απορροφώνται άμεσα στην αγορά εργασίας, στην ειδικότητά τους, ενώ περισσότεροι από 8 στους 10 παραμένουν στην εργασία τους.

Όπως σχολιάζουν στελέχη της ΔΥΠΑ, πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, που ξεπερνούν αισθητά τον μέσο όρο αντίστοιχων δομών κατάρτισης και επιβεβαιώνουν ότι η εκπαίδευση που σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς δημιουργεί σταθερές επαγγελματικές διαδρομές.

Οι 50 ΕΠΑΣ Μαθητείας που λειτουργούν πανελλαδικά προσφέρουν διετή φοίτηση, δωρεάν προγράμματα σπουδών σε νέους ηλικίας 15 έως 29 ετών, συνδυάζοντας θεωρητική και εργαστηριακή κατάρτιση με αμειβόμενη μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

Οι μαθητευόμενοι λαμβάνουν αμοιβή που αντιστοιχεί στο 80% του κατώτατου ημερομισθίου για κάθε ημέρα μαθητείας, πλήρη ασφάλιση, σπουδαστική άδεια με αποδοχές και, όπου απαιτείται, επίδομα στέγασης και σίτισης.

Το δυικό αυτό σύστημα - εκπαίδευση και εργασία παράλληλα - δημιουργεί μια ουσιαστική «γέφυρα» ανάμεσα στη γνώση και στην πράξη και εξηγεί, σε μεγάλο βαθμό, τα υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας.

Μεταρρύθμιση με ευρωπαϊκό προσανατολισμό

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, η συνεργασία με την ΑΒΑΞ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΔΥΠΑ υλοποιεί μια στοχευμένη και πολυεπίπεδη μεταρρύθμιση στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Τα τελευταία χρόνια, επαναπροσδιορίστηκαν και προστέθηκαν ειδικότητες, με γνώμονα τις τοπικές και εθνικές ανάγκες, επικαιροποιήθηκαν τα προγράμματα σπουδών και εκσυγχρονίστηκαν οι κτιριακές υποδομές και ο εργαστηριακός εξοπλισμός.

Παράλληλα, γίνεται συστηματική επένδυση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αναπτύσσονται εξ αποστάσεως προγράμματα και τάξεις επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας, ενώ ενισχύεται η εξωστρέφεια μέσω «Ημερών Καριέρας», Open Days και δράσεων δικτύωσης.

Η ΔΥΠΑ παρακολουθεί στενά τις ευρωπαϊκές και διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και πλατφόρμες επαγγελματικής διασύνδεσης, ώστε οι μαθητές να αποκτούν και ψηφιακές δεξιότητες, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.

Η πρόσφατη βράβευση Επαγγελματικών Σχολών της ΔΥΠΑ επιβεβαίωσε ότι η στρατηγική ποιότητας, καινοτομίας και σύνδεσης με την αγορά αποδίδει καρπούς, ενισχύοντας το κύρος της τεχνικής εκπαίδευσης.

Συνεργασίες που δημιουργούν προοπτική

Η ΔΥΠΑ έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου της ONEX, η ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ, η Alfa Wood Group, η Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. και η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ.

Όπως σημειώνουν αρμόδια στελέχη της ΔΥΠΑ, «κοινός παρονομαστής αυτών των συνεργασιών είναι η διαμόρφωση ειδικοτήτων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των κλάδων, καθώς και η παροχή ποιοτικών θέσεων μαθητείας.

Η συνεργασία με την ΑΒΑΞ στον κατασκευαστικό τομέα ενισχύει περαιτέρω αυτήν τη στρατηγική, σε έναν κλάδο που καταγράφει αυξημένες επενδύσεις και σημαντική ζήτηση για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό».

Γιάννα Χορμόβα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι συνειδητή επιλογή προοπτικής»

Σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, αναφέρει:

«Παραμένει σταθερή η βούλησή μας να επενδύουμε σε ισχυρές συνέργειες με επιχειρήσεις που διαμορφώνουν το παραγωγικό μέλλον της χώρας.

Δημιουργούμε νέα τμήματα σε ειδικότητες με υψηλή ζήτηση και εξασφαλίζουμε ποιοτικές θέσεις μαθητείας, ώστε οι μαθητές μας να αποκτούν πραγματική εργασιακή εμπειρία ήδη από τα χρόνια των σπουδών τους.

Τα υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας των αποφοίτων μας - άνω του 70% με άμεση ένταξη στην αγορά εργασίας και πάνω από 80% παραμονή στην εργασία - επιβεβαιώνουν ότι η στρατηγική μας είναι σωστή.

Η πρόσφατη βράβευση των σχολών μας μάς γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά κυρίως ευθύνη.

Συνεχίζουμε να αναβαθμίζουμε διαρκώς τις σχολές μας, να υιοθετούμε ευρωπαϊκές πρακτικές και να επενδύουμε στην ποιότητα της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Η αριστεία για εμάς δεν είναι τίτλος· είναι καθημερινή δέσμευση προς τους νέους και προς την ελληνική κοινωνία.

Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα και στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, η ΔΥΠΑ επιχειρεί να επανατοποθετήσει την επαγγελματική εκπαίδευση ως συνειδητή επιλογή προοπτικής και βασικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης».