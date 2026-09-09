myDATA 2.0.2: Νέα ψηφιακά εργαλεία για παραστατικά, παραλαβές, μεταφορές και παραδόσεις

Σε λειτουργία τίθεται από αύριο Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου η νέα έκδοση myDATA 2.0.2, μετά την προγραμματισμένη αναβάθμιση των εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Η αναβάθμιση θα πραγματοποιηθεί από τις 7:00 έως τις 9:00 το πρωί, διάστημα κατά το οποίο οι εφαρμογές δεν θα είναι διαθέσιμες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η αναβάθμιση προσθέτει περισσότερες ψηφιακές δυνατότητες στη διακίνηση αγαθών και διευρύνει τη διασύνδεση του myDATA με συστήματα ERP και παρόχων.

Η νέα έκδοση αφορά την έκδοση, παραλαβή, μεταφορά, παράδοση, επιστροφή και ακύρωση παραστατικών διακίνησης. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι αλλαγές επιτρέπουν σε επιχειρήσεις, μεταφορείς και λήπτες να παρακολουθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια την πορεία μιας διακίνησης και να διαχειρίζονται ψηφιακά περισσότερες σχετικές ενέργειες.

Παράλληλα, ενισχύονται οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και η ορθή συσχέτιση κάθε ενέργειας με τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ αναβαθμίζονται οι εφαρμογές timologio και myDATAapp.

Οι αλλαγές στη διακίνηση αγαθών

Στο πεδίο της ψηφιακής διακίνησης, η έκδοση myDATA 2.0.2 ενσωματώνει νέους τύπους παραστατικών (1.4, 3.1, 3.2 και 11.5). Παράλληλα, επικαιροποιείται ο κύκλος ζωής και οι καταστάσεις των παραστατικών διακίνησης.

Στην ποσοτική παραλαβή προβλέπονται:

* συσχέτιση των παραστατικών 10.1 και 10.2,

* δυνατότητα ακύρωσής τους μέσω ERP,

* νέα μέθοδος CancelReceivingNote για παρόχους,

* προσθήκη αιτίας έκδοσης ΔΠΠ.

Στη μεταφορά και την παράδοση προστίθενται:

* δήλωση συσκευασιών μέσω RegisterTransfer,

* υποστήριξη μερικής παράδοσης, με την ένδειξη PARTIAL, από τον μεταφορέα,

* πρόσθετοι έλεγχοι στη μέθοδο ConfirmDeliveryOutcome.

Για τον έλεγχο και την ολοκλήρωση της διακίνησης, παρέχεται δυνατότητα κλήσης της GetDeliveryNoteStatus και μέσω QR URL. Προστίθεται επίσης η νέα μέθοδος ConfirmDeliveryReturn, για την ολοκλήρωση της διακίνησης στις προβλεπόμενες περιπτώσεις.

Τι αλλάζει στο timologio

Στο timologio εισάγονται νέοι έλεγχοι για τους σκοπούς διακίνησης και εμφανίζεται το Delivery Status.

Επιπλέον, παρέχεται στον λήπτη δυνατότητα απόρριψης παραστατικού. Η εφαρμογή αποκτά επίσης φίλτρο και σήμανση «Απορριφθέντα», ενώ περιλαμβάνονται λειτουργικές βελτιώσεις και διορθώσεις.

Νέες λειτουργίες στο myDATAapp

Στο myDATAapp προστίθεται ένδειξη «υπό ζύγιση» στα δελτία διακίνησης. Παράλληλα, παρέχεται δυνατότητα έναρξης διακίνησης χωρίς μεταφορικό μέσο.

Η νέα έκδοση περιλαμβάνει επίσης διορθώσεις σφαλμάτων.

Η έκδοση myDATA 2.0.2 θα είναι διαθέσιμη μετά την προγραμματισμένη αναβάθμιση της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2026. Κατά το διάστημα από 07:00 έως 09:00, οι εφαρμογές δεν θα είναι διαθέσιμες.

Η ΑΑΔΕ αναφέρει ότι με τη νέα έκδοση κάνει ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο αυτοματοποιημένο και λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον συναλλαγών, περιορίζοντας τις επιμέρους χειροκίνητες διαδικασίες και υποστηρίζοντας αποτελεσματικότερα την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521, τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, τις εργάσιμες ημέρες από τις 07:00 έως τις 20:00.

Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιούν ψηφιακά την υπηρεσία my1521 όλο το 24ωρο, επιλέγοντας «Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA».

ΑΠΕ - ΜΠΕ