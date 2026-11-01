PS5: Διάφανα χειριστήρια με τη νέα Prism Collection (Βίντεο)

Η συλλογή περιλαμβάνει τις αποχρώσεις Flare Orange, Emerald Green και Graphite Gray, με γυαλιστερή, διάφανη επιφάνεια που αποκαλύπτει μέρος του εσωτερικού σχεδιασμού.
Στα χειριστήρια, η διάφανη κατασκευή στο πίσω μέρος συνδυάζεται με μεταλλικό φινίρισμα στο κεντρικό κάλυμμα, δημιουργώντας αντίθεση ανάμεσα στις διαφορετικές υφές.
Σύμφωνα με το gazzetta, η ιδέα πίσω από τη Prism Collection είναι να συνδυάσει τη νοσταλγία των διάφανων gadgets της δεκαετίας του ’90 με τη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα του PS5.
Η κυκλοφορία της συλλογής έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 4 Φεβρουαρίου 2027. Η Sony σημειώνει ότι η διαθεσιμότητα και οι ημερομηνίες κυκλοφορίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.