Ψηφιακή πλατφόρμα γυναικολογικής χειρουργικής αλλάζει το τοπίο στην Ελλάδα

Μια σημαντική καινοτομία στον τομέα της γυναικολογικής χειρουργικής παρουσιάστηκε στην Αθήνα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Υγείας.

Παραδοσιακά, οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ανοικτές, λαπαροσκοπικές, ρομποτικές ή διακολπικές χειρουργικές επεμβάσεις λαμβάνουν οδηγίες μέσω έντυπων φυλλαδίων, τηλεφωνικών κλήσεων και συναντήσεων δια ζώσης. Αυτοί οι τύποι επικοινωνίας είναι πιθανό να είναι χρονοβόροι και μη τυποποιημένοι.

Με την νέα πλατφόρμα, οι ασθενείς έχουν πλέον πρόσβαση σε έναν ολοκληρωμένο ψηφιακό τρόπο φροντίδας πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση. Η πλατφόρμα παρέχει αυτόματα εξατομικευμένες πληροφορίες, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διατροφή, τις οδηγίες φαρμακευτικής αγωγής και διακοπής καπνίσματος, τα μέτρα πρόληψης περιεγχειρητικών λοιμώξεων και τα σημαντικά ραντεβού στο Νοσοκομείο, απευθείας στις κινητές συσκευές των ασθενών. Μετά τη χειρουργική επέμβαση, οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε λεπτομερείς μετεγχειρητικές οδηγίες, μπορούν να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια αξιολόγησης συμπτωμάτων, να ανεβάσουν με ασφάλεια φωτογραφίες χειρουργικών τραυμάτων για εκτίμηση της επούλωσης ή να στείλουν μηνύματα μέσω της εφαρμογής, επιτρέποντας στην ιατρική και νοσηλευτική ομάδα να παρακολουθεί την ανάρρωση από απόσταση και να παρεμβαίνει όταν χρειάζεται.

Την νέα ψηφιακή πλατφόρμα περιεγχειρητικής φροντίδας, προϊόν συνεργασίας με τη φινλανδική εταιρεία Buddy Healthcare, που κατασκευάζει λογισμικό ως ιατροτεχνολογικό προϊόν, παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση ο Δρ. Βασίλειος Σιούλας, Διευθυντής της Α΄ Κλινικής Γυναικολογικής Ογκολογίας, Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε με θερμά λόγια για αυτή την πρωτοβουλία, καθώς και η Αναπληρώτρια Επικεφαλής Αποστολής της Φινλανδικής Πρεσβείας Verna Leinonen. Το παρών έδωσαν ο πρώην Υπουργός Υγείας και νυν Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Αθανάσιος Πλεύρης, καθώς και η πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης Ζωή Ράπτη.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αναβάθμιση της εμπειρίας των ασθενών που υποβάλλονται σε γυναικολογικές χειρουργικές επεμβάσεις και η ενίσχυση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της περίθαλψης.

Υιοθετώντας την πλατφόρμα συντονισμού της περίθαλψης της Buddy Healthcare, η κλινική, σύμφωνα με τον κ. Σιούλα, στοχεύει στον εξορθολογισμό των διαδικασιών περιεγχειρητικής φροντίδας, στη βελτίωση της εμπειρίας των ασθενών και στην ασφαλή, καθημερινή τηλεπαρακολούθηση για τη μείωση των επιπλοκών και του φόρτου εργασίας που συνεπάγεται η έλλειψη τεχνολογικά προηγμένων λύσεων.

Η συνεργασία αυτή, πρόσθεσε, φέρνει επίσης μια πρώτη στο είδος της καινοτομία στην ελληνική χειρουργική πρακτική, επιτρέποντας την ασφαλή και αποτελεσματική ψηφιακή επικοινωνία μεταξύ Ιατρών και ασθενών. Με τον τρόπο αυτό, αναμένεται να βελτιστοποιηθεί η υγεία των ασθενών πριν από τη χειρουργική επέμβαση, να μειωθεί η διάρκεια παραμονής στο Νοσοκομείο, να διαγνωστούν έγκαιρα οι επιπλοκές-αν υπάρχουν-και, ως εκ τούτου, να βελτιωθούν τα περιεγχειρητικά αποτελέσματα και η ικανοποίηση των ασθενών.

Επιπροσθέτως, είναι πολύ πιθανό να μειωθεί ο αριθμός των περιττών μετεγχειρητικών επισκέψεων, διευκολύνοντας τις ασθενείς με την παραμονή στο σπίτι τους. Τέλος, αναμένεται να μειωθεί ο φόρτος παρακολούθησης των ασθενών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, εξασφαλίζοντας την καλύτερη κατανομή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στις πραγματικές ανάγκες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ